Капусту покупаю по 2 кочана: семья просит сделать драники с сыром — готовить просто, ингредиентов минимум

Как приготовить драники из капусты и сыра

Из капусты можно сделать драники с сыром, которые точно захочется готовить постоянно. Блюдо очень простое - следует нашинковать капусту, слегка ее отварить, соединить с другими ингредиентами, после чего поместить массу порциями на сковороду и обжарить до румяности.

Что использовать

капуста - 300 г; яйцо куриное - 2 штуки; сыр натертый - 50 г; мука - 3 ст. ложки; масло подсолнечное - 4 ст. ложки; перец и соль - по вкусу.

Как готовить

Капусту тонко нашинкуйте, после чего порежьте поперек. Закиньте ее в кипящую воду, добавьте соль и варите примерно 3-5 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте остыть.

Взбейте яйца, перец и соль, всыпьте муку, добавьте капусту и натертый сыр. Подготовленное тесто выложите ложкой на сковороду с маслом, обжарьте с двух сторон до румяной корочки. На каждую сторону уйдет примерно 2-3 минуты.

Удалить лишнее масло получится, если выложить готовые драники на бумажное полотенце. Блюдо можно подавать со сметаной в горячем виде, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит капустные драники еще чаще картофельных. Они получаются нежными, легкими и невероятно вкусными. Автор старается добавлять сыра в два раза больше, тогда они становятся еще лучше. Также отличным ингредиентом для драников станет измельченный укроп.

Фото: Сгенерировано ИИ

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