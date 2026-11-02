Как часто на самом деле нужно менять масло в авто в городских условиях: забудьте про стандартный регламент

Когда нужно заменять масло в авто - больше никаких 8-10 тысяч км

Часто возникают споры, которые касаются регламента замены масла. Кто-то советует менять масло через каждые 8-10 тысяч километров, но практика показывает, что это ничего не изменит. В городских условиях масло “устает” существенно раньше из-за постоянной работы двигателя.

Даже качественное синтетическое масло не является вечным, так как холостые обороты, продукты сгорания и резкий старт способны его разрушать. Если ориентироваться на 8-10 тысяч километров, то это станет лотереей для двигателя, поршней.

Что делать

Лучше всего не смотреть на привычный регламент, а вести подсчет моточасов, сообщает sovet.news.

Допустимые значения:

минерально масло - 150 часов;

полусинтетическое масло - до 200 часов;

синтетическое масло - примерно 250-300 часов.

Как рассчитывать

Если придерживаться городской скорости в 25 км/ч, то за 120 часов вы сможете накатать всего 3000 км. Если попытаться дотянуть до регламента в 8000 км, то масло перешагнет рубеж в 300 часов и станет массой с нагаром.

Дзен-канал “ГаражБатя” (12+) советует ориентироваться на среднюю скорость, вести регулярные подсчеты. Это потребует времени, но существенно продлит срок службы автомобиля.

Личный опыт автора "Городового" Полины Аксеновой

Полина Аксенова заменяет масло каждые 5-7 тысяч километров. Такой совет ей дал официальный дилер. На данный момент проблем с машиной нет, но идея с подсчетом авточасов кажется автору интересной.

Фото: Сгенерировано ИИ

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