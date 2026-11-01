Автомобильные шины стареют не только от пробега: первые 1000 километров влияют на срок службы зимней резины

Что на самом деле влияет на срок службы зимних шин

Принято считать, что срок службы зимней резины зависит от бренда, но на самом деле большое значение имеет факт взаимодействия шин с дорожным покрытием и температурой. Особенно важен период в первые 500-1000 км.

В это время резина должна “притереться” к асфальту и прочим дорожным покрытиям. Внезапные торможения, пробуксовка, большая скорость способствуют износу протектора. Если существует возможность, то необходимо выбирать маршруты с сухим асфальтом - именно там будет подходящее сцепление резины с дорогой.

Подробнее о температурном режиме

Кто-то привык менять резину по календарю, но это лишь приносит вред. Зимние шины начинают быстрее изнашиваться, если температура в дневное время суток становится выше +7 градусов. При теплой погоде протектор можно сравнить с пластилином.

Важно контролировать износ

Давление в покрышке, а также правильность установки станут определять, как протектор будет касаться асфальта. Если давление будет снижено или повышено, то это обязательно приведет к неравномерному износу шины. Заниматься проверкой давления в колесах следует каждые две недели.

Балансировка должна совершаться после перебортовки, а также через каждые 10 тысяч километров, сообщает pravda.ru.

На что обратить внимание при шипованном протекторе

Если на покрышке было утеряно 10-15 шипов, то необходимо заняться дошиповкой. Такая процедура улучшит сцепление с дорогой, позволит снизить вероятность стирания протектора.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова привозит автомобиль на процедуру дошиповки каждый год. Чем старше резина, тем чаще придется обращаться в шиномонтаж за этой услугой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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