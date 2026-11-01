Автомобильные шины стареют не только от пробега: первые 1000 километров влияют на срок службы зимней резины

Принято считать, что срок службы зимней резины зависит от бренда, но на самом деле большое значение имеет факт взаимодействия шин с дорожным покрытием и температурой. Особенно важен период в первые 500-1000 км.
В это время резина должна “притереться” к асфальту и прочим дорожным покрытиям. Внезапные торможения, пробуксовка, большая скорость способствуют износу протектора. Если существует возможность, то необходимо выбирать маршруты с сухим асфальтом - именно там будет подходящее сцепление резины с дорогой.
Подробнее о температурном режиме
Кто-то привык менять резину по календарю, но это лишь приносит вред. Зимние шины начинают быстрее изнашиваться, если температура в дневное время суток становится выше +7 градусов. При теплой погоде протектор можно сравнить с пластилином.
Важно контролировать износ
Давление в покрышке, а также правильность установки станут определять, как протектор будет касаться асфальта. Если давление будет снижено или повышено, то это обязательно приведет к неравномерному износу шины. Заниматься проверкой давления в колесах следует каждые две недели.
Балансировка должна совершаться после перебортовки, а также через каждые 10 тысяч километров, сообщает pravda.ru.
На что обратить внимание при шипованном протекторе
Если на покрышке было утеряно 10-15 шипов, то необходимо заняться дошиповкой. Такая процедура улучшит сцепление с дорогой, позволит снизить вероятность стирания протектора.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова привозит автомобиль на процедуру дошиповки каждый год. Чем старше резина, тем чаще придется обращаться в шиномонтаж за этой услугой.
Фото: Сгенерировано ИИ
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