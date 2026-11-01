«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе эти 2 сорта – плоды по 500 г, мясистые и сладкие

Названы урожайные сорта томатов

Достижение высокой урожайности томатов во многом зависит от грамотного подбора сортового материала, так как даже при безупречной агротехнике генетический потенциал культуры является определяющим фактором. В связи с этим стоит отдавать предпочтение востребованным селекционным гибридам, пользующимся стабильным спросом.

Шаолинь F1

Высокопродуктивный гибрид, обеспечивающий урожайность от 10 кг с куста при возможности достижения более высоких показателей. Средняя масса плода составляет 400 г. Томаты обладают выраженными вкусовыми качествами, сочной розовой мякотью и универсальны в применении: подходят как для переработки, так и для потребления в свежем виде.

Кострома F1

Сорт характеризуется высокой продуктивностью и крупноплодностью: масса одного томата может достигать 500 г. При соблюдении регламента ухода показатель урожайности с одного растения достигает 11 кг.

Сорт характеризуется выраженным иммунитетом, что обеспечивает его высокую устойчивость к патогенам и неблагоприятным климатическим факторам.

Фото сгенерировано ИИ

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