«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе эти 2 сорта – плоды по 500 г, мясистые и сладкие

Достижение высокой урожайности томатов во многом зависит от грамотного подбора сортового материала, так как даже при безупречной агротехнике генетический потенциал культуры является определяющим фактором. В связи с этим стоит отдавать предпочтение востребованным селекционным гибридам, пользующимся стабильным спросом.
Шаолинь F1
Высокопродуктивный гибрид, обеспечивающий урожайность от 10 кг с куста при возможности достижения более высоких показателей. Средняя масса плода составляет 400 г. Томаты обладают выраженными вкусовыми качествами, сочной розовой мякотью и универсальны в применении: подходят как для переработки, так и для потребления в свежем виде.
Кострома F1
Сорт характеризуется высокой продуктивностью и крупноплодностью: масса одного томата может достигать 500 г. При соблюдении регламента ухода показатель урожайности с одного растения достигает 11 кг.
Сорт характеризуется выраженным иммунитетом, что обеспечивает его высокую устойчивость к патогенам и неблагоприятным климатическим факторам.
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