Всего 6 дней дома и ем свежайший зеленый лук на Новый год: 2 элементарных способа вырастить сочную зелень без химии

Ноябрь — идеальный момент, чтобы запустить домашнее выращивание зеленого лука.

Посадочный материал в это время еще полон сил после хранения, а первые перья покажутся уже через неделю. Грамотный подход позволяет получать свежую зелень всю зиму, не тратясь на магазинные пучки. Урожай порадует насыщенным вкусом и пойдет на пользу организму в холодный сезон.

Выберите правильный посадочный материал

От качества луковиц зависит почти весь результат. Отдавайте предпочтение плотным экземплярам диаметром 4–5 см. Отбраковывайте головки с плесенью, мягкими боками или механическими повреждениями. Ищите многозачатковые сорта — они гарантируют густое перо. Перед посадкой срежьте верхушку на 1 см и замочите в теплой воде (+25…+30 °C) на 3–4 часа для пробуждения ростков.

Используйте классический метод в воде

Этот способ подходит для быстрого старта. Установите луковицы в емкость так, чтобы вода касалась только донца. Держите контейнер 2–3 дня в тепле (+20…+22 °C), затем переставьте на подоконник. Меняйте жидкость раз в два дня. Корешки проклюнутся на 3–4 сутки, а зелень — на 5–6 день. Через неделю перья достигнут 10–12 см и будут готовы к срезке.

Перейдите на выращивание в опилках

Для большего урожая используйте лиственные опилки слоем 5 см. Увлажняйте субстрат умеренно — как отжатую губку. Разложите луковицы плотно, но без давления. Первые два дня держите емкость в темноте, затем выставите на свет. Поливайте раз в 2–3 дня по краям. Практика показывает: в опилках зелень дает на 15–20% больше пера и дольше остается сочной.