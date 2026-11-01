Осенью превращается в ярко-малиновый шар: этот кустарник живет до 50 лет и выглядит краше многих цветущих растений

Назван кустарник, который станет украшением сада осенью

Летом этот кустарник выглядит обычно, из-за чего его легко не заметить, но уже осенью им невозможно перестать любоваться. Его листья постепенно становятся малиновыми и ярко-алыми, из-за чего возникает ощущение, что куст подсвечивается изнутри.

Особенно красиво он смотрится на солнечных участках. Речь идет о бересклете крылатом. Кустарник относится к листопадным, имеет плотную крону. Взрослое растение достигает примерно 3 метров в высоту и столько же в ширину. Важно оставлять ему достаточно места, если вы решитесь высадить сразу несколько кустов.

Где высаживать

Лучше всего выбирать солнечные участки, где почва не имеет застоя влаги. Растение может переносить умеренную засуху, но при отсутствии дождей его следует поливать. Кустарник подходит для многих регионов страны, так как он относится к морозостойким.

Нужна ли обрезка

Бересклет крылатый не нуждается в сильной обрезке, так как это только испортит вид кустарника. Достаточно удалять лишь сухие или поврежденные ветви, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова высадила бересклет крылатый на своем участке пять лет назад. С ним нет никаких сложностей, из-за чего растение подойдет даже занятым дачникам, которые появляются на участке лишь по выходным. Осенью кустарник настолько привлекает внимание, что к даче автора сходятся все соседи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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