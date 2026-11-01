Без яиц и сложных формочек: пеку восточное печенье «Шакар-лохум» — рассыпчатое, ароматное, к чаю

В культуре Востока есть уникальное печенье шакар-лохум, которое готовится из большого количества масла. Выпечка получается рассыпчатой, нежной и ароматной. Без добавки точно не обойтись.
Что понадобится
200 г масла сливочного, 1/2 стакана сахарной пудры, 150 мл молока, 1 щепотка шафрана, 1 пакетик ванилина, 500 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления
Смешайте размягченное масло с сахарной пудрой, шафраном, разрыхлителем, ванилином. Добавьте просеянную муку и молоко.
Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Поделите тесто на 5 частей, придайте форму, которая напоминает багет или батон.
Поместите пергаментную бумагу на плоский противень, переложите каждую часть теста, сделайте на них основательные надрезы. Выпекайте печенье в духовке, прогретой до 180 градусов, около 15 минут. Приготовленная выпечка должна стать румяной.
Не ждите остывания печенья, разделите его по надрезам и сразу посыпьте сахарной пудрой, сообщает popcornnews.ru. Выпечка прекрасно сочетается с чаем и кофе.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова впервые попробовала восточное печенье в Армении, после чего начала готовить его сама. Автор предпочитает украшать выпечку не только сахарной пудрой, но и корицей. Также это печенье обязательно нужно попробовать с молоком. От этого оно становится особенно вкусным.
Фото: Сгенерировано ИИ
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