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10 из 10 — четыре сорта огурцов для дачников-гуманов: зеленцы ровные и хрустящие, урожай вплоть до октября

Опубликовано: 3 ноября 2026 02:25
 Проверено редакцией
10 из 10 — четыре сорта огурцов для дачников-гуманов: зеленцы ровные и хрустящие, урожай вплоть до октября
10 из 10 — четыре сорта огурцов для дачников-гуманов: зеленцы ровные и хрустящие, урожай вплоть до октября
Городовой ру
Хрустящие зеленцы – гордость любого огородника. Кажется, что выращивать огурцы – проще простого: поливай вовремя, да укрывай от морозов.

Однако, если бы все было так просто, то никто не сталкивался бы с горечью или мелочевкой. Чтобы ваши огурцы были 10 из 10, выбирайте правильный сорт. Агроном Ксения Давыдова назвала несколько вариантов, к которым стоит присмотреться.

Отличные сорта

  1. «Клодин» выдаст плоды без горчинки, а его кусты неплохо противостоят болезням.
  2. «Прагматик» созревает рано и дает много хрустящих, сочных огурчиков.
  3. «Забава» — корнишонный гибрид с отличной отдачей: плоды сладкие, растения выносливы к стрессам и обладают крепким иммунитетом.
  4. «Корнишон Дебют» ценится за вкусную мякоть и хороший результат при засолке.

Как ухаживать

Сажайте огурцы на солнечное место, но так, чтобы там не было ветра. Обязательно подкармливайте грядки в течение всего сезона.

«Подпитывать кусты можно и органикой, и минеральными удобрениями. Весной и в начале лета накрывайте рассаду, чтобы она прижилась и окрепла», - делится с читателями «Городового» Ксения Давыдова.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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