10 из 10 — четыре сорта огурцов для дачников-гуманов: зеленцы ровные и хрустящие, урожай вплоть до октября

Однако, если бы все было так просто, то никто не сталкивался бы с горечью или мелочевкой. Чтобы ваши огурцы были 10 из 10, выбирайте правильный сорт. Агроном Ксения Давыдова назвала несколько вариантов, к которым стоит присмотреться.
Отличные сорта
- «Клодин» выдаст плоды без горчинки, а его кусты неплохо противостоят болезням.
- «Прагматик» созревает рано и дает много хрустящих, сочных огурчиков.
- «Забава» — корнишонный гибрид с отличной отдачей: плоды сладкие, растения выносливы к стрессам и обладают крепким иммунитетом.
- «Корнишон Дебют» ценится за вкусную мякоть и хороший результат при засолке.
Как ухаживать
Сажайте огурцы на солнечное место, но так, чтобы там не было ветра. Обязательно подкармливайте грядки в течение всего сезона.
«Подпитывать кусты можно и органикой, и минеральными удобрениями. Весной и в начале лета накрывайте рассаду, чтобы она прижилась и окрепла», - делится с читателями «Городового» Ксения Давыдова.