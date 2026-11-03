10 из 10 — четыре сорта огурцов для дачников-гуманов: зеленцы ровные и хрустящие, урожай вплоть до октября

Хрустящие зеленцы – гордость любого огородника. Кажется, что выращивать огурцы – проще простого: поливай вовремя, да укрывай от морозов.

Однако, если бы все было так просто, то никто не сталкивался бы с горечью или мелочевкой. Чтобы ваши огурцы были 10 из 10, выбирайте правильный сорт. Агроном Ксения Давыдова назвала несколько вариантов, к которым стоит присмотреться.

Отличные сорта

«Клодин» выдаст плоды без горчинки, а его кусты неплохо противостоят болезням. «Прагматик» созревает рано и дает много хрустящих, сочных огурчиков. «Забава» — корнишонный гибрид с отличной отдачей: плоды сладкие, растения выносливы к стрессам и обладают крепким иммунитетом. «Корнишон Дебют» ценится за вкусную мякоть и хороший результат при засолке.

Как ухаживать

Сажайте огурцы на солнечное место, но так, чтобы там не было ветра. Обязательно подкармливайте грядки в течение всего сезона.