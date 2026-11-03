Первый снег в Петербурге 2026: синоптик назвал дату, но честно предупредил — это не зима, а предзимье

К чему готовиться и как подстроиться под капризы природы

Праздник 4 ноября в Петербурге обещает быть самым холодным днём недели, но настоящей зимы пока не предвидится. Синоптики говорят о затяжном периоде предзимья — с перепадами температуры, мокрым снегом в Ленобласти и неустойчивой погодой.

Прогноз по дням: тепло и холод по очереди

Температура будет «скакать» из‑за чередования тёплых и холодных воздушных масс. Особенно заметно это станет с середины недели: ночами местами уже минус, днём — ещё плюс. В Ленобласти местами возможен мокрый снег, хотя в самом Петербурге снега не ждут.

Вот как выглядит расклад по основным показателям:

4 ноября (среда): ночью около −1 °C в окрестностях, днём +4…+6 °C;

четверг: днём до +6…+8 °C за счёт западного ветра, вечером — резкое похолодание;

конец недели: температура снизится до +1…+3 °C;

север СЗФО: осадки, переходящие в снег, +0…+5 °C;

юг СЗФО: местами солнце, +2…+7 °C.

Почему погода такая переменчивая

"Всё дело в ветрах и тёплой воде: температура в Неве и Финском заливе держится на уровне +7…+9 °C, и западные потоки приносят к городу более тёплый воздух", - сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Параллельно на регион влияет циклон, который тянет массы с акватории Ледовитого океана — отсюда и контрасты. Опасных явлений в ближайшие сутки не прогнозируют, но в соседних регионах действует «жёлтый уровень» погодной опасности.

Практический совет

Одевайтесь слоями: днём может быть относительно тепло, а к вечеру заметно холодает. Если планируете поездки в Ленобласть, учитывайте риск мокрого снега — лучше выбирать обувь с нескользящей подошвой и держать в запасе тёплые вещи. Так вы спокойно переживёте переходный период и не попадёте впросак из‑за переменчивой погоды.

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