Капсула времени для чеснока - не сохнет, не вянет и не гниёт: храним в квартире всю зиму

Чеснок из собственного огорода хочется есть всю зиму, но он быстро сохнет и прорастает.

Многие пробуют банки с солью или мукой и разочаровываются. Есть более простой прием, не требующий запасов и сложной подготовки. Автор "Городового" Алина Владимирова испробовала несколько методик, и нашла ту., благодаря которой чеснок можно сохранить вплоть до следующего лета.

Сомнительные способы

Один из необычных способов хранения, которые испробовала наш корреспондент, - хранение в муке. Однако мука не спасает от высыхания: зубчики со временем сморщиваются. К примеру, соль работает дольше, но к весне чеснок все равно вянет.

Многие хранят чеснок просто в холодильнике. Однако в лучшем случае урожай дотянет лишь до Нового года..

То, что работает

На удивление самым эффективным оказался глиняный горшок. Выбирайте неглазурованный горшок с крышкой: в покрытом глазурью чеснок быстро загнивает. Перед закладкой промойте емкость, замочите в воде, обработайте фитоспорином и просушите. Уложите головки, закройте крышкой и поставьте на прохладный подоконник.

Есть несколько условий

Глина дышит и поддерживает подходящий микроклимат, а прохлада у стекла сдерживает прорастание. Доставайте запасы ближе к концу зимы, когда остальной урожай уже не держится.