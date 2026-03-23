Амулеты и пожелания здоровья: гастроли подвели Буланову

21 марта в субботу Татьяна Буланова дала концерт в Димитровграде Ульяновской области, после чего её самочувствие резко ухудшилось — певица обратилась к врачам.
В своём блоге она разместила тревожное фото. Медики решили лечить заслуженную артистку России капельницами.
Коллеги из шоу-бизнеса поддержали её: Прохор Шаляпин пожелал певице держаться, а Эвелина Блёданс пожелала здоровья.
Ранее певица делилась историей об амулетах, которые помогают ей на сцене, и предположила, что один из них мог способствовать её возвращению к выступлениям.