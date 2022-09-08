Эвелина Бледанс

У актрисы есть несколько традиций.
Это средство нужно коже в первую очередь.
С режиссером картины ее связывают не только дружеские отношения.
Кажется, на личном фронте у артистки все хорошо.
Звезда «Маски-шоу» в молодости не уделяла достаточно внимания первому ребенку.
Артистка отправилась на жаркий юг совмещать приятное с полезным.
Пока некоторые селебрити изо всех сил демонстрируют роскошь зарубежного отдыха, другие предпочли отдыхать не покидая России.
Телеведущая редко показывает первого наследника, потому что он живет в другой стране.
В апреле актрисе исполнится 53 года.
Актриса на тот момент сделала выбор в пользу сердца, а не кошелька.
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Актриса показала, как отдыхает в Крыму.
Актриса убеждена в жадности большинства современных мужчин.
Актриса честно рассказала о причине разрыва со своим третьим мужем.
Поклонники актрисы ждут новостей о ее личной жизни.