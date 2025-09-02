«Губошлеп», «Булочка», «Васька»: звезды раскрыли свои школьные прозвища в День знаний

В День знаний известные личности поделились забавными историями о своих школьных прозвищах, проливая свет на юмористические моменты их прошлого.
От «Губошлепа» до «Васьки»
Дмитрий Губерниев рассказал в беседе с Life, что старшеклассники называли его «Губошлепом» из-за его губ.
“Сначала я обижался, но потом… мне сказали, что все захотят прильнуть к моим классным губам”, — поделился он, добавив, что это вселило в него уверенность.
Певица Татьяна Буланова вспоминает прозвище «Булка» или «Булочка», созвучное ее фамилии, и говорит:
“Я совсем не обижалась на такое”.
Анатолий Вассерман рассказал, что его прозвище «Васька» произошло от сокращения фамилии, и он не возражал, иногда даже называли “кот Васька”.
Когда нет прозвища и когда фамилия — лучшее
Блогер Лилуна-Ай, наоборот, всю жизнь мечтала о прозвище, но его не было. Учителя называли ее «куколкой» из-за маленького роста и забавной внешности.
Актриса Эвелина Блёданс отметила, что ее единственным прозвищем была фамилия.
“Разве можно придумать более яркое прозвище, чем моя фамилия?” — задается она вопросом, признавая, что иногда это ее обижало, но сейчас она относится к этому спокойно.