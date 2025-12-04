Эрмитаж распахнёт «Ящик Пандоры»: зрителей ждёт спектакль-променад

В Эрмитаже стартовала продажа билетов на спектакль «Ящик Пандоры», разработанный совместно с Российским государственным институтом сценических искусств, сообщает пресс-служба музея.
Премьера экспериментального представления запланировано на 9 февраля 2026 года. Показы будут проходить по вечерам в залах отдела Античного мира и залах Нового Эрмитажа по окончании рабочего дня музея.
Ожидается, что зрители смогут посетить представления с февраля по апрель, всего в расписании 12 театральных дней. Для публики подготовлено по два сеанса 9, 11, 18 и 23 февраля; 2, 9, 16, 23 и 30 марта; 6, 8 и 13 апреля. Время начала спектаклей — в 19:00 и 21:00.
Проект создан студентами мастерской режиссёра Анатолия Праудина в рамках образовательной лаборатории «Чудесный источник».
В числе экспонатов, которые войдут в спектакль, — знаменитая статуя Юпитера, портрет императора Августа, Большая Колыванская ваза.
Кроме известных предметов, представлены и малоизвестные: скульптура Омфалы, мозаика из Херсонеса Таврического, деревянные античные саркофаги и бытовые вещи эпохи античности.
Накануне также сообщалось о том, что в Петербурге проходят Дни Эрмитажа с 1 по 12 декабря.