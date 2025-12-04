Городовой / Город / Петергофский «пират» охотился не за кладом: полиция схватила его после налёта на грузчика
Петергофский «пират» охотился не за кладом: полиция схватила его после налёта на грузчика

Опубликовано: 4 декабря 2025 07:00
В Петергофе неизвестный забрал у грузчика две бутылки рома.

На улице Гатчинской в Петергофе произошёл инцидент с попыткой грабежа спиртного. По данным полиции, сигнал о происшествии поступил в 13:47 от сотрудника охраны торговой точки.

Сообщалось, что неустановленный на тот момент человек силой вырвал из рук грузчика две бутылки рома и попытался скрыться.

Однако уже вскоре участковый задержал 27-летнего жителя этого района прямо на месте события, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 34-летний работник магазина, у которого похитили алкоголь. Сумма ущерба составила 2 798 рублей. Задержанного доставили для разбирательства в отдел полиции.

В отношении мужчины завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса, подразумевающей грабёж.

Напомним, ранее в посёлке Вырица правоохранители задержали группу молодых людей, которые ночью пытались украсть алкогольные напитки из магазина. Сотрудники охраны оперативно среагировали и вызвали полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Юлия Аликова
