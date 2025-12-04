Рулетка за дверью на Асафьева: петербурженка превратила квартиру в подпольное казино

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту нелегального игрового бизнеса. Квартира, расположенная в Выборгском районе, служила местом проведения азартных игр. Правоохранители установили, что 21 ноября 2025 года в этом помещении организовывались незаконные игры с использованием специального оборудования.
Материальный выигрыш вручался победителям таких игр, как отметили следственные органы. Женщина 1991 года рождения, подозреваемая в причастности к организации, стала фигурантом дела по статье 171.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание и проведение азартных игр вне закона, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
В итоге были изъяты как игровые устройства, так и денежные средства, связанные с игорной деятельностью. Следственные действия в данном деле продолжаются. В
Ранее в июне этого года удалось выявить еще один случай незаконных азартных игр в частном клубе на улице Поковырова. основе.