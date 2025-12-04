Городовой / Город / Рулетка за дверью на Асафьева: петербурженка превратила квартиру в подпольное казино
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров Учеба
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей Учеба
Прагматика Петра I: кирхи и костёлы в Петербурге как условие для жизни иностранных специалистов Учеба
Первый научный центр России: зачем Петру I понадобилась Кунсткамера Учеба
Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Рулетка за дверью на Асафьева: петербурженка превратила квартиру в подпольное казино

Опубликовано: 4 декабря 2025 07:30
Рулетка за дверью на Асафьева: петербурженка превратила квартиру в подпольное казино
Рулетка за дверью на Асафьева: петербурженка превратила квартиру в подпольное казино
Городовой ру

Следственный комитет начал расследование по факту организации нелегального игорного заведения в жилом доме на улице Асафьева.

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту нелегального игрового бизнеса. Квартира, расположенная в Выборгском районе, служила местом проведения азартных игр. Правоохранители установили, что 21 ноября 2025 года в этом помещении организовывались незаконные игры с использованием специального оборудования.

Материальный выигрыш вручался победителям таких игр, как отметили следственные органы. Женщина 1991 года рождения, подозреваемая в причастности к организации, стала фигурантом дела по статье 171.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание и проведение азартных игр вне закона, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В итоге были изъяты как игровые устройства, так и денежные средства, связанные с игорной деятельностью. Следственные действия в данном деле продолжаются. В

Ранее в июне этого года удалось выявить еще один случай незаконных азартных игр в частном клубе на улице Поковырова. основе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью