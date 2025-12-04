Как конюшни превратились в сцену Мариинского: чем запомнилось 4 декабря в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга богата на события, которые не только меняли облик города, но и формировали его уникальную атмосферу.
4 декабря — дата, которая хранит в себе несколько ярких моментов: от первого уличного освещения и грандиозных фейерверков до рождения театров и загадочного закрытия краеведческих организаций.
1706: Первые уличные фонари Петербурга
В 1706 году, в честь победы над шведами под Калишем, Петербург преобразился. По приказу Петра I «уличные фонари» были зажжены на фасадах домов, прилегающих к Петропавловской крепости.
Этот день считается «днем рождения уличного освещения нашего города». С тех пор фонари зажигали по всем крупным праздникам, делая ночной Петербург сказочным.
1711: Огненные потехи Петра I — рождение фейерверков
Через пять лет, в 1711 году, жители города на Неве впервые стали свидетелями завораживающего зрелища — фейерверка.
Петр I распорядился устроить «сияющие огоньки» в честь именин своего друга и сподвижника, генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова.
Император, увлекшись этим европейским развлечением, «специально посылал учиться этому мастерству в Европу солдат бомбардирской роты Преображенского полка».
Это увлечение привело даже к появлению новых воинских званий, таких как «унтер-офицер-фейерверкер», «огнестрельный мастер» и «художник огненных потех».
1845: Цирк, ставший Мариинским театром
В 1845 году на месте, где впоследствии появится Мариинский театр, открылся цирк Александра (Алессандро) Гверры.
Основу представлений составляли «концертные номера с лошадьми», которые пользовались огромной популярностью.
Гверро настолько был открыт к зрителям, что даже «разрешал прогуливаться в конюшнях».
Через три года деревянное здание было заменено каменным театром-цирком, а в 1860 году, после реконструкции, в этом помещении распахнул свои двери всемирно известный Мариинский театр.
1921: «Контрреволюционное» дело Центрального бюро краеведения
В 1921 году в Ленинграде было основано Центральное бюро краеведения РСФСР при Российской Академии наук.
Расположенное в Мраморном дворце, оно издавало журнал «Краеведение» и к 1930 году координировало деятельность около 2,5 тысяч краеведческих организаций.
Однако, в том же году Ленинградское отделение бюро было закрыто в связи с «фабрикованным делом о «контрреволюционной группировке в экскурсионной базе».
Это привело к закрытию экскурсионных станций и уничтожению Музея природы Северного побережья Невской губы.