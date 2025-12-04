Как конюшни превратились в сцену Мариинского: чем запомнилось 4 декабря в истории Петербурга

Дни, когда Петербург зажигал фонари, взрывал фейерверки и строил театры.

История Санкт-Петербурга богата на события, которые не только меняли облик города, но и формировали его уникальную атмосферу.

4 декабря — дата, которая хранит в себе несколько ярких моментов: от первого уличного освещения и грандиозных фейерверков до рождения театров и загадочного закрытия краеведческих организаций.

1706: Первые уличные фонари Петербурга

В 1706 году, в честь победы над шведами под Калишем, Петербург преобразился. По приказу Петра I «уличные фонари» были зажжены на фасадах домов, прилегающих к Петропавловской крепости.

Этот день считается «днем рождения уличного освещения нашего города». С тех пор фонари зажигали по всем крупным праздникам, делая ночной Петербург сказочным.

1711: Огненные потехи Петра I — рождение фейерверков

Через пять лет, в 1711 году, жители города на Неве впервые стали свидетелями завораживающего зрелища — фейерверка.

Петр I распорядился устроить «сияющие огоньки» в честь именин своего друга и сподвижника, генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова.

Император, увлекшись этим европейским развлечением, «специально посылал учиться этому мастерству в Европу солдат бомбардирской роты Преображенского полка».

Это увлечение привело даже к появлению новых воинских званий, таких как «унтер-офицер-фейерверкер», «огнестрельный мастер» и «художник огненных потех».

1845: Цирк, ставший Мариинским театром

В 1845 году на месте, где впоследствии появится Мариинский театр, открылся цирк Александра (Алессандро) Гверры.

Основу представлений составляли «концертные номера с лошадьми», которые пользовались огромной популярностью.

Гверро настолько был открыт к зрителям, что даже «разрешал прогуливаться в конюшнях».

Через три года деревянное здание было заменено каменным театром-цирком, а в 1860 году, после реконструкции, в этом помещении распахнул свои двери всемирно известный Мариинский театр.

1921: «Контрреволюционное» дело Центрального бюро краеведения

В 1921 году в Ленинграде было основано Центральное бюро краеведения РСФСР при Российской Академии наук.

Расположенное в Мраморном дворце, оно издавало журнал «Краеведение» и к 1930 году координировало деятельность около 2,5 тысяч краеведческих организаций.

Однако, в том же году Ленинградское отделение бюро было закрыто в связи с «фабрикованным делом о «контрреволюционной группировке в экскурсионной базе».

Это привело к закрытию экскурсионных станций и уничтожению Музея природы Северного побережья Невской губы.