Когда президент становится Дедом Морозом: Путин исполнит новогодние мечты троих малышей

Опубликовано: 4 декабря 2025 06:30
Global Look Press / Kremlin Pool

Пятилетний Тимур получил возможность на время исполнить мечту и поучаствовать в работе сотрудников дорожно-патрульной службы при поддержке президента.

Владимир Путин вновь стал участником ежегодной общероссийской благотворительной инициативы «Ёлка желаний», где он по сложившейся традиции выбрал три открытки с просьбами детей.

На этот раз руководитель страны решил исполнить мечты ребят из разных регионов. О событии сообщили представители пресс-службы Кремля.

Девятилетняя Варвара выразила желание встретиться с одним из космонавтов, работающих в составе «Роскосмоса». Президент отметил, что подобная встреча станет радостью и для самой Варвары, и для представителей космического отряда.

Семилетний Игорь давно мечтал увидеть Музей мирового океана, который находится в Калининграде, и Путин обратил внимание на продуманный выбор мальчика, пообещав исполнить все пожелания детей. Еще одна открытка принадлежит пятилетнему Тимуру, который хотел попробовать себя в роли сотрудника дорожной службы.

«Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя вежливо, одинаково вежливо со всеми участниками движения», — сказал Путин.

Таким образом, сразу три ребенка получили шанс осуществить свой новогодний замысел благодаря программе «Ёлка желаний». Ранее стало известно, что в праздничные дни в Санкт-Петербурге пройдут ледовые представления, среди которых шоу по мотивам «Бременских музыкантов».

Автор:
Юлия Аликова
Город
