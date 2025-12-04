Городовой / Город / Не бетон, а закон: «Лахта Центр 3» в Петербурге получил правовой фундамент
Не бетон, а закон: «Лахта Центр 3» в Петербурге получил правовой фундамент

Опубликовано: 4 декабря 2025 04:30
В обновлённую стратегию развития Санкт-Петербурга до 2035 года внесли проект "Лахта Центр 3".

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили поправки к документу, определяющему развитие города до 2035 года.

Среди новых приоритетов отмечено возведение третьей башни комплекса «Лахта Центр», что официально закреплено в стратегических задачах города, сообщает ДП.

Таким образом, проект ансамбля из трёх высотных зданий на побережье Финского залива получил законодательную поддержку.

Ранее стало известно о планах расширения территории возле уже существующего «Лахта Центра». Кроме новых башен, там собираются построить три отеля. Запуск строительных работ предусматривается на 2025–2026 годы.

Поправки в стратегию развития формулируют задачу создания масштабных общественно-деловых пространств, объединённых с современными транспортно-логистическими решениями.

Выделение проекта в отдельную цель подчеркивает его значимость для будущего облика города на Неве.

Юлия Аликова
