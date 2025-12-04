Не бетон, а закон: «Лахта Центр 3» в Петербурге получил правовой фундамент

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили поправки к документу, определяющему развитие города до 2035 года.
Среди новых приоритетов отмечено возведение третьей башни комплекса «Лахта Центр», что официально закреплено в стратегических задачах города, сообщает ДП.
Таким образом, проект ансамбля из трёх высотных зданий на побережье Финского залива получил законодательную поддержку.
Ранее стало известно о планах расширения территории возле уже существующего «Лахта Центра». Кроме новых башен, там собираются построить три отеля. Запуск строительных работ предусматривается на 2025–2026 годы.
Поправки в стратегию развития формулируют задачу создания масштабных общественно-деловых пространств, объединённых с современными транспортно-логистическими решениями.
Выделение проекта в отдельную цель подчеркивает его значимость для будущего облика города на Неве.