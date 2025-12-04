Городовой / Город / Дошло до вершины: Верховный суд проверит дело о возвращении квартиры Ларисе Долиной
Дошло до вершины: Верховный суд проверит дело о возвращении квартиры Ларисе Долиной

Опубликовано: 4 декабря 2025 05:00
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Покупательница квартиры обжаловала вынесенные по её делу судебные решения.

Верховный суд России затребовал материалы дела о возврате квартиры народной артистке страны Ларисе Долиной. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.

Основанием стал поступивший ранее в этот суд протест на вынесенные решения по спору, связанному с квартирой певицы.

Адвокат Светлана Свириденко пояснила, что после получения материалов возможно их дальнейшее направление на рассмотрение коллегией по гражданским делам Верховного суда.

Напомним, в первой половине августа 2024 года Лариса Долина рассказала, что стала жертвой обмана — злоумышленники не только завладели её сбережениями, но и убедили продать недвижимость в центре столицы. Полученные средства Долина перевела на счёт, который ей представили как безопасный.

Новой владелицей этого жилья стала 34-летняя жительница Москвы Полина Лурье. В ответ на случившееся было начато расследование уголовного характера. В марте 2025 года Хамовнический районный суд рассмотрел взаимные претензии Ларисы Долиной и Полины Лурье, поддержав позицию артистки.

Суд обязал выплатить Долиной сумму свыше 69 миллионов рублей. В сентябре 2025 года апелляция, поданная Лурье, была отклонена: столичный городской суд признал законным сохранение прав на спорную квартиру за самой певицей, её дочерью и внучкой.

В конце ноября Второй кассационный суд также не удовлетворил жалобу Полины Лурье и подтвердил права собственности Долиной на это жильё.

Автор:
Юлия Аликова
Город
