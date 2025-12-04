Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге приостановлены занятия в 85 школьных классах по причине увеличения числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом.
Также стало известно, что шесть детсадовских групп закрыты из-за роста числа заболевших, сообщает «КП-СПб».
Согласно информации управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области, за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в городе увеличился на 23%.
На сегодняшний день прививку от гриппа в Санкт-Петербурге сделали 3,3 миллиона человек, в области — 1,2 миллиона. Медики подчёркивают, что привиться можно ещё сейчас.
В управлении подчеркнули, что вакцинация уменьшает вероятность серьёзных осложнений, необходимости госпитализации, а также снижает риск летального исхода.
Особенно важно прививаться пожилым людям, будущим матерям и гражданам с хроническими заболеваниями. Врачи призывают не откладывать обращение за медицинской помощью при появлении симптомов.
Ранее сообщалось, что Геннадий Онищенко рекомендовал пожилым людям прививаться от пневмонии.