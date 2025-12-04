Городовой / Город / Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров Учеба
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей Учеба
Прагматика Петра I: кирхи и костёлы в Петербурге как условие для жизни иностранных специалистов Учеба
Первый научный центр России: зачем Петру I понадобилась Кунсткамера Учеба
Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ

Опубликовано: 4 декабря 2025 03:00
Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ
Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

В городе за последнюю неделю зафиксировано увеличение числа случаев ОРВИ и гриппа на 23 процента.

В Санкт-Петербурге приостановлены занятия в 85 школьных классах по причине увеличения числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом.

Также стало известно, что шесть детсадовских групп закрыты из-за роста числа заболевших, сообщает «КП-СПб».

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области, за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в городе увеличился на 23%.

На сегодняшний день прививку от гриппа в Санкт-Петербурге сделали 3,3 миллиона человек, в области — 1,2 миллиона. Медики подчёркивают, что привиться можно ещё сейчас.

В управлении подчеркнули, что вакцинация уменьшает вероятность серьёзных осложнений, необходимости госпитализации, а также снижает риск летального исхода.

Особенно важно прививаться пожилым людям, будущим матерям и гражданам с хроническими заболеваниями. Врачи призывают не откладывать обращение за медицинской помощью при появлении симптомов.

Ранее сообщалось, что Геннадий Онищенко рекомендовал пожилым людям прививаться от пневмонии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью