Петербург сменит гранит на радугу: к Новому году на город налетят мегабабочки и феи, а ёлки засияют всеми цветами

К наступающим новогодним торжествам Санкт-Петербург готовит новогоднее оформление районов города. В числе основных нововведений — мультимедийная ель на стрелке Васильевского острова, а также инсталляция под названием «парад планет».
Иллюминация на праздничном дереве будет работать сутки напролёт, каждые два часа огни будут менять оттенки, создавая эффекты переливов, сообщает 78.ru.
Особое внимание в этом году уделено мостам города. Впервые украшение появится на Литейном мосту, что станет продолжением световой композиции Литейного проспекта. Яркое убранство зажжётся также на Почтамтском, Красном и Белинского мостах.
На Сенной площади уже готовится появиться декоративный сад, где разместят крупные цветы и бабочек необычных размеров. По всей длине Конногвардейского бульвара установят иллюминационную арку, по обеим сторонам которой встанут фигуры львов.
Преобразится к празднику и площадь Стачек. Нарвские ворота украсят декоративными часами с маятником — подобное оформление уже применялось ранее, и после обращений горожан этот элемент решили вернуть.
Ранее сообщалось, что среди праздничных мероприятий в Петербурге на новогодних каникулах запланировано ледовое шоу по мотивам "Бременских музыкантов".
Кроме того, многие районы города украсят тематическими и сказочными композициями, чтобы создать атмосферу праздника для жителей и гостей северной столицы.