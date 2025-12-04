Городовой / Город / Петербург сменит гранит на радугу: к Новому году на город налетят мегабабочки и феи, а ёлки засияют всеми цветами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров Учеба
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей Учеба
Прагматика Петра I: кирхи и костёлы в Петербурге как условие для жизни иностранных специалистов Учеба
Первый научный центр России: зачем Петру I понадобилась Кунсткамера Учеба
Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург сменит гранит на радугу: к Новому году на город налетят мегабабочки и феи, а ёлки засияют всеми цветами

Опубликовано: 4 декабря 2025 02:30
Петербург сменит гранит на радугу: к Новому году на город налетят мегабабочки и феи, а ёлки засияют всеми цветами
Петербург сменит гранит на радугу: к Новому году на город налетят мегабабочки и феи, а ёлки засияют всеми цветами
Городовой ру

В Санкт-Петербурге первый этап городского новогоднего оформления завершится 10 декабря, а все ёлки будут украшены к 20 декабря.

К наступающим новогодним торжествам Санкт-Петербург готовит новогоднее оформление районов города. В числе основных нововведений — мультимедийная ель на стрелке Васильевского острова, а также инсталляция под названием «парад планет».

Иллюминация на праздничном дереве будет работать сутки напролёт, каждые два часа огни будут менять оттенки, создавая эффекты переливов, сообщает 78.ru.

Особое внимание в этом году уделено мостам города. Впервые украшение появится на Литейном мосту, что станет продолжением световой композиции Литейного проспекта. Яркое убранство зажжётся также на Почтамтском, Красном и Белинского мостах.

На Сенной площади уже готовится появиться декоративный сад, где разместят крупные цветы и бабочек необычных размеров. По всей длине Конногвардейского бульвара установят иллюминационную арку, по обеим сторонам которой встанут фигуры львов.

Преобразится к празднику и площадь Стачек. Нарвские ворота украсят декоративными часами с маятником — подобное оформление уже применялось ранее, и после обращений горожан этот элемент решили вернуть.

Ранее сообщалось, что среди праздничных мероприятий в Петербурге на новогодних каникулах запланировано ледовое шоу по мотивам "Бременских музыкантов".

Кроме того, многие районы города украсят тематическими и сказочными композициями, чтобы создать атмосферу праздника для жителей и гостей северной столицы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью