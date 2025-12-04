$25 или $45? Сколько на самом деле стоит виза в Египет

Российские путешественники интересуются изменениями в правилах оплаты сборов и действии бесплатного «синайского штампа» при въезде в Египет.

Египет увеличивает стоимость обычной туристической визы почти в два раза: теперь за неё придётся заплатить 45 долларов, что примерно соответствует 3,8 тысячи рублей. Об этом говорится в указе, который подписал президент Абдель Фаттах ас-Сиси 30 ноября 2025 года, сообщает 78.ru.

Однако, когда именно начнёт действовать новая ставка, пока неизвестно.

Ранее, в начале ноября, Министерство иностранных дел страны внесло инициативу о дополнении пошлины ещё на 20 долларов.

Представители сферы туризма сразу же выразили несогласие: 11 ноября профильная федерация отправила письмо премьеру и министру туризма, в котором просила не допустить повышения платы.

Их главный довод заключался в следующем: туристический поток только начал восстанавливаться после трудных лет, а дополнительная финансовая нагрузка может остановить этот процесс.

Несмотря на возражения, власти решили, что государству необходимо увеличение доходов, и новые сборы всё-таки будут введены.

На сегодняшний день большинство туристов по-прежнему оплачивают визу по прежней цене — 25 долларов, даже если прилетают в Египет после 1 декабря.

В соцсетях тем временем широко обсуждается вопрос: когда именно вступят в силу изменённые тарифы.

По оценкам представителей российских туроператоров, увеличение стоимости визы может начаться только с 1 января 2026 года, однако окончательной информации от официальных органов на этот счёт нет.

Опытные туристы отмечают, что в некоторых странах условия въезда, напротив, становятся более лояльными — в отличие от текущей практики Египта.

Пока действует вариант с так называемым синайским штампом, который получают по прибытии в Шарм-эль-Шейх.

Эта отметка позволяет находиться на территории полуострова без уплаты визового сбора, если не выезжать за его пределы и не задерживаться более чем на 15 суток. Для поиска такого бесплатного пребывания нужно указать в миграционной анкете фразу «Only Sinai».

Согласно опросу, проведённому порталом «Крыша ТурДома», только 20% российских участников опроса после новостей о подорожании визы начали рассматривать другие маршруты.

40% сообщили, что на их планы эта информация не повлияла — поскольку поездка в Египет не входила в их планы.

Ещё 10% считают увеличение пошлины малозначительным, отмечая, что на фоне стоимости путёвки изменение суммы едва заметно.

Ранее сообщалось, что туристы из Китая теперь могут посещать Россию без визы.