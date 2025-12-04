Не поезд, а его «сердце»: в Коломне стартовали испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда для ВСМ

Испытательный центр ВНИКТИ, расположенный в Коломне, начал проверку одного из главных узлов, отвечающих за плавность и устойчивость движения скорых поездов. Особое внимание инженеры уделяют раме моторной тележки, используемой в современных скоростных электрических составах.
Работы ведутся при участии специалистов, которые оценивают, как различные нагрузки влияют на этот компонент, сообщает 78.ru.
На экспериментальной установке задействованы гидравлические цилиндры, с их помощью последовательно нагружаются отдельные участки металлической конструкции.
В процессе испытаний используется 150 датчиков, которые фиксируют малейшие изменения и передают данные о состоянии рамы тележки в режиме реального времени.
Такая схема наблюдения сравнима с электрокардиограммой, когда каждый участок конструкции здесь под постоянным контролем.
Для признания изделия пригодным к эксплуатации оно должно выдержать 10 миллионов нагрузочных циклов — это сопоставимо с использованием в течение 30 лет.
Испытания, как подчёркивают инженеры, продолжаются без перерывов в течение суток. Согласно плану РЖД, завершение всех этапов тестирования намечено на конец первого квартала 2026 года.
Ранее сообщалось о появлении новых вагонов, где появились спальные полки увеличенной длины и ширины по сравнению с привычными размерами. Это направлено на повышение комфорта для пассажиров.