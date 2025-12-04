Поребрик сильнее алгоритма: узкие тротуары не пускают роботов‑курьеров в сердце Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга начали работать первые роботы-доставщики, разработанные компанией «Яндекс». В течение следующего года компания рассчитывает увеличить количество складов, где возможна доставка с помощью таких устройств, до пятидесяти. Также планируется расширить территории, где будут курсировать роботы.

Пока большинство жителей воспринимают этих роботов скорее как развлечение или необычный элемент рекламы, а не как полноценную альтернативу обычным курьерам. Для того чтобы автономная доставка действительно стала доступна многим, предстоит решить несколько важных задач.

Ключевой вопрос — создание нормативной базы, которая даст четкое понимание статуса таких машин на улицах и определит вопросы безопасности и ответственности.

Многим специалистам кажется, что существующая городская инфраструктура тоже нуждается в изменениях. Например, в старых кварталах Петербурга часто встречаются слишком узкие тротуары, а также дополнительные ограждения и столбы, что создает сложности для передвижения роботов.

Как отметил в интервью «Деловому Петербургу» специалист по городской мобильности Константин Мазеин, "пока все еще приоритет на улицах остается за автотранспортом, однако он должен быть у пешеходов".

Климатические особенности Петербурга, регулярные осадки, снегопады и гололедица, также могут препятствовать использованию роботов, поскольку тяжелые погодные условия затрудняют работу датчиков.

Консультант по транспорту Алексей Смирнов отмечает, что одна из важных задач — установка пониженных бордюров там, где тротуар пересекает проезжую часть. Это позволит роботам проще и безопаснее перемещаться по маршруту.

Ранее сообщалось, что испытания роботов проходят на участке, ограниченном набережной реки Каменки, Суздальским шоссе, Новоорловской улицей и Орлово-Денисовским проспектом.