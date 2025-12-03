«Отмените Долину в 2026‑м»: петербуржцы запускают петицию

После громкой истории с продажей квартиры Ларисы Долиной в Москве, в которой участвовали мошенники, артистка столкнулась с серьёзными последствиями. Женщина, у которой певица забрала жильё, до сих пор не смогла вернуть себе 300 миллионов рублей.
На этом фоне житель Санкт-Петербурга через интернет-петицию обратился с требованием отменить выступление Долиной в БКЗ «Октябрьский», намеченное на 25 февраля 2026 года, сообщает Neva.Today.
По мнению автора петиции, проведение концерта в нынешней ситуации недопустимо.
В социальных сетях жители размещают многочисленные ролики, в которых выражают своё отрицательное отношение к артистке и обсуждают детали произошедшего.
Ценовой диапазон входных билетов на концерт составляет от 2200 до 12000 рублей, в зависимости от выбранного места.
Ранее певица Лариса Долина, несмотря на судебные разбирательства, появилась в рекламе жилищной лотереи. Многие интернет-пользователи сочли это примечательным в свете продолжающегося конфликта вокруг ее столичной недвижимости.