Этот дом на Невском раньше был под запретом: в нем решались все финансовые вопросы Петербурга

Невский проспект — это не просто улица, это артерия, по которой пульсировала жизнь Санкт-Петербурга на протяжении веков. Среди его величественных зданий особое место занимает особняк под номером 62, ныне известный как «Дом Беггровых».
Первые шаги: от классицизма к наследию художника
Классическая застройка Невского проспекта начала формироваться в середине XVIII века. Именно тогда, в 1783 году, на участке, где сегодня возвышается знаменитый дом, появился первый трехэтажный особняк в стиле раннего классицизма.
Его адрес — Невский проспект, 62 — стал свидетелем целой эпохи.
В первой половине XIX века этот дом последовательно менял владельцев. Среди них была Е. И. Вельцина, затем — потомственный почётный гражданин И. П. Лесников.
Однако имя, которое прочно закрепилось за зданием на долгие десятилетия, принадлежит художнику-декоратору Ивану Петровичу Беггрову. Именно его наследие дало дому название, под которым он известен многим.
Рождение банковской империи: Азовский и Северный банки
В 1895 году наследники Беггровых приняли решение продать здание. Покупателем стал Азовский коммерческий банк — детище одного из крупнейших банкиров своего времени, Якова Соломоновича Полякова.
Это событие положило начало новой главе в истории особняка.
В 1896–1898 годах под руководством архитектора Б. И. Гиршовича специально для банка было возведено новое, существующее и поныне здание.
“Помимо банковских операций здесь разместилось и правление Азовского пароходства — одной из крупнейших компаний, работавших в бассейне Азовского моря”, — отмечают исторические документы.
Это пароходство имело богатую историю, пройдя через череду судоходных обществ и жестокую конкуренцию, к началу XX века сосредоточив значительную часть морских перевозок в регионе.
Расцвет Русско-Азиатского банка: эпоха Путилова
В 1901 году Азовский коммерческий банк потерпел крах, и здание перешло Северному банку. Однако история трансформации финансов не закончилась. В 1910 году Северный банк объединился с Русско-Китайским, образовав Русско-Азиатский банк.
Это учреждение стало одним из самых мощных финансовых центров Российской империи.
Во главе этого гиганта встал Алексей Иванович Путилов — блестящий финансист и промышленник, представитель влиятельной семьи. Под его руководством банк превратился в крупнейшее коммерческое кредитное учреждение страны.
“Банк финансировал Путиловский, Балтийский, Невский заводы”, — свидетельствуют исторические справки, подчеркивая его влияние на тяжелую промышленность.
Путилов активно инвестировал в машиностроение, нефтедобычу, табачную и масложировую индустрии.
Особое значение имела его роль в формировании оборонной мощи страны.
“В 1912–1914 годах под контролем банка оказались предприятия, производившие почти всю полевую артиллерию для российской армии”.
Более того, в 1912 году Путилов стал одним из инициаторов создания The Russian General Oil Corporation («Ойл») — гигантского нефтяного треста, чьи акции котировались на биржах Петербурга, Лондона, Парижа и других европейских столиц.
Путилов мастерски создавал “впечатляющую «личную унию» промышленности, банков и государства”, управляя правлениями около 50 компаний одновременно.
Архитектурное великолепие и символы торговли
Здание на Невском, 62, и сегодня поражает своим обликом. Его фасад отличается необычной для Петербурга композицией: главный вход смещён вправо, выделен широким проёмом и увенчан фронтоном.
“Два нижних этажа украшены арочными окнами, верхние — двойными. Стиль здания — поздняя классицистическая эклектика, с элементами французского ренессанса и богатой скульптурой”.
Особую ценность представляла облицовка фасада — радомский песчаник, добывавшийся в Польше. Этот материал, широко применявшийся в Петербурге в XVIII–XX веках, отличался стойкостью, красивой текстурой и разнообразием оттенков.
Левый ризалит здания венчает барочный аттик с волютами и лучковым фронтоном, где помещена маска Меркурия — покровителя торговли и финансов, символизируя финансовое предназначение здания.
В 1909–1910 годах архитектор А. К. Шпигель расширил парадную лестницу и операционный зал.
“Современники отмечали совершенство планировки и роскошную отделку”, признавая дом “одним из лучших образцов торгово-коммерческой архитектуры Петербурга начала XX века”.
Так, обычный особняк превратился в величественное свидетельство эпохи финансовых свершений и архитектурного великолепия.