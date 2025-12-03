Этот дом на Невском раньше был под запретом: в нем решались все финансовые вопросы Петербурга

История этого адреса — это летопись смены владельцев, больших амбиций и формирования финансовой мощи Российской империи.

Невский проспект — это не просто улица, это артерия, по которой пульсировала жизнь Санкт-Петербурга на протяжении веков. Среди его величественных зданий особое место занимает особняк под номером 62, ныне известный как «Дом Беггровых».

Первые шаги: от классицизма к наследию художника

Классическая застройка Невского проспекта начала формироваться в середине XVIII века. Именно тогда, в 1783 году, на участке, где сегодня возвышается знаменитый дом, появился первый трехэтажный особняк в стиле раннего классицизма.

Его адрес — Невский проспект, 62 — стал свидетелем целой эпохи.

В первой половине XIX века этот дом последовательно менял владельцев. Среди них была Е. И. Вельцина, затем — потомственный почётный гражданин И. П. Лесников.

Однако имя, которое прочно закрепилось за зданием на долгие десятилетия, принадлежит художнику-декоратору Ивану Петровичу Беггрову. Именно его наследие дало дому название, под которым он известен многим.

Рождение банковской империи: Азовский и Северный банки

В 1895 году наследники Беггровых приняли решение продать здание. Покупателем стал Азовский коммерческий банк — детище одного из крупнейших банкиров своего времени, Якова Соломоновича Полякова.

Это событие положило начало новой главе в истории особняка.

В 1896–1898 годах под руководством архитектора Б. И. Гиршовича специально для банка было возведено новое, существующее и поныне здание.

“Помимо банковских операций здесь разместилось и правление Азовского пароходства — одной из крупнейших компаний, работавших в бассейне Азовского моря”, — отмечают исторические документы.

Это пароходство имело богатую историю, пройдя через череду судоходных обществ и жестокую конкуренцию, к началу XX века сосредоточив значительную часть морских перевозок в регионе.

Расцвет Русско-Азиатского банка: эпоха Путилова

В 1901 году Азовский коммерческий банк потерпел крах, и здание перешло Северному банку. Однако история трансформации финансов не закончилась. В 1910 году Северный банк объединился с Русско-Китайским, образовав Русско-Азиатский банк.

Это учреждение стало одним из самых мощных финансовых центров Российской империи.

Во главе этого гиганта встал Алексей Иванович Путилов — блестящий финансист и промышленник, представитель влиятельной семьи. Под его руководством банк превратился в крупнейшее коммерческое кредитное учреждение страны.

“Банк финансировал Путиловский, Балтийский, Невский заводы”, — свидетельствуют исторические справки, подчеркивая его влияние на тяжелую промышленность.

Путилов активно инвестировал в машиностроение, нефтедобычу, табачную и масложировую индустрии.

Особое значение имела его роль в формировании оборонной мощи страны.

“В 1912–1914 годах под контролем банка оказались предприятия, производившие почти всю полевую артиллерию для российской армии”.

Более того, в 1912 году Путилов стал одним из инициаторов создания The Russian General Oil Corporation («Ойл») — гигантского нефтяного треста, чьи акции котировались на биржах Петербурга, Лондона, Парижа и других европейских столиц.

Путилов мастерски создавал “впечатляющую «личную унию» промышленности, банков и государства”, управляя правлениями около 50 компаний одновременно.

Архитектурное великолепие и символы торговли

Здание на Невском, 62, и сегодня поражает своим обликом. Его фасад отличается необычной для Петербурга композицией: главный вход смещён вправо, выделен широким проёмом и увенчан фронтоном.

“Два нижних этажа украшены арочными окнами, верхние — двойными. Стиль здания — поздняя классицистическая эклектика, с элементами французского ренессанса и богатой скульптурой”.

Особую ценность представляла облицовка фасада — радомский песчаник, добывавшийся в Польше. Этот материал, широко применявшийся в Петербурге в XVIII–XX веках, отличался стойкостью, красивой текстурой и разнообразием оттенков.

Левый ризалит здания венчает барочный аттик с волютами и лучковым фронтоном, где помещена маска Меркурия — покровителя торговли и финансов, символизируя финансовое предназначение здания.

В 1909–1910 годах архитектор А. К. Шпигель расширил парадную лестницу и операционный зал.

“Современники отмечали совершенство планировки и роскошную отделку”, признавая дом “одним из лучших образцов торгово-коммерческой архитектуры Петербурга начала XX века”.

Так, обычный особняк превратился в величественное свидетельство эпохи финансовых свершений и архитектурного великолепия.