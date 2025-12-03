За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько?

В Санкт-Петербурге за период с 24 по 30 ноября службы, отвечающие за экологическую безопасность, вывезли свыше 75 тонн опасных отходов.
За неделю в их адрес поступило 467 обращений от граждан по вопросам, связанным с охраной окружающей среды. Эту информацию распространило издание «Вечерний Петербург».
За указанный промежуток времени специалисты провели 30 выездных мероприятий. Одиннадцать раз пришлось устранять аварийные ситуации, вызванные загрязнением ртутью.
В ходе работ было собрано 3402 люминесцентные лампы, а также 38 килограммов химических отходов и 4 килограмма веществ, содержащих ртуть.
По итогам сбора отходов от населения экослужбы зафиксировали следующие объемы:
- 75,2 тонны опасных бытовых и промышленных остатков;
- из них 68 тонн составили использованные автомобильные шины.
Горожане также сдали на утилизацию батарейки, аккумуляторы, старую технику, остатки бытовой химии, просроченные медикаменты, различные виды ламп и ртутные термометры.
Кроме этого, принимались масла и противогазы. Работники отмечают высокий отклик от населения по данной программе.
Ранее сообщалось, что городские власти планируют затратить около 6,5 миллиарда рублей на организацию работ по вывозу отходов.
Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации в Северной столице. Власти рассчитывают, что подобные инициативы позволят значительно снизить вредное влияние на окружающую среду.