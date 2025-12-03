Городовой / Город / Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против

Опубликовано: 3 декабря 2025 18:30
транспорт Петербурга
globallookpress/Maksim Konstantinov

Парадокс петербургского тарифа на проезд.

Недавнее сообщение о том, что проезд на общественном транспорте в Санкт-Петербурге стал самым дорогим в России, могло бы вызвать бурю возмущения.

Однако, как ни парадоксально, в этот раз большинство петербуржцев отнеслись к этой новости с удивительным спокойствием, а порой и с оттенком иронии.

Превышение московских тарифов, по мнению многих, имеет свои, пусть и не столь очевидные, положительные стороны.

Московский эталон и петербургская альтернатива

Сервис, проведший анализ, отметил, что стоимость поездок в общественном транспорте Санкт-Петербурга теперь превышает московские тарифы на сумму около 8 рублей.

При этом, как отмечается, наиболее доступным по цене общественный транспорт остаётся в Махачкале.

В Москве тарифы унифицированы: 74 рубля за поездку, независимо от вида транспорта. Петербург же предлагает более дифференцированный подход.

Стоимость проезда составляет 80 рублей на автобусе, троллейбусе или трамвае, и 86 рублей — в метро. В среднем, это составляет 81,5 рубля.

“Это цена за жетон”: парадоксальная реакция горожан

Однако петербуржцев этот факт, похоже, мало удивил. Вместо ожидаемого негодования, многие нашли в этом даже положительные моменты.

“Это цена за жетон”, — с усмешкой отмечает один из горожан, намекая на особую, “символическую” стоимость проезда в их городе.

Другие пользователи социальных сетей подхватывают эту мысль, подчеркивая, что для постоянных жителей города существуют более выгодные варианты.

“А если по подорожнику то у нас 60 а в Москве 67”, — указывает один из комментаторов, проводя прямое сравнение.

“Для петербуржцев 60, вообще-то. А остальные пусть платят!”, — вторит другой, как бы разделяя город на “своих” и “чужих” в контексте ценовой политики.

Карта петербуржца: от скидок к уравниловке

Некоторые отмечают, что раньше существовали более выгодные условия для постоянных пассажиров.

“Раньше по карте петербуржца скидка была, но сейчас те же 86 руб.” — с сожалением констатирует пользователь.

Однако, другие говорят об обратном.

“Я езжу по карте петербуржца, цена такая же как по подорожнику”, — подтверждает другой.

Один из комментариев выражает общее желание упорядочить систему:

“Оформите уже хотя бы карту подорожник”, — призыв к действию, направленный скорее на оптимизацию личных расходов, нежели на протест против общей дороговизны.

Позитив в росте цен: почему петербуржцы не против?

Такая неоднозначная реакция на рост тарифов может показаться парадоксальной. Не сказать, что горожане этому рады. Может, у них выработался иммунитет на фоне подорожания парковок.

Возможно, дело в том, что петербуржцы, привыкшие к особенностям своего города, ищут позитивные стороны даже в повышении цен.

Уравнение тарифов с московскими может восприниматься как своеобразный шаг к “нормализации”, к достижению столичного уровня.

Или же, как отмечают сами жители, это просто “цена за жетон” — символическая плата за право называться петербуржцем, пользующимся своим, пусть и дорогим, но таким родным общественным транспортом.

Автор:
Ксения Пронина
