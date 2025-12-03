Песни на деревьях: в сквере Цоя запели скворечники

В сквере, названном в честь Виктора Цоя, который расположен в Кировском районе города на Неве, установили оригинальные домики и кормушки для птиц. Все конструкции выполнены в форме гитар, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»
Дополнительные детали проектов были разработаны сотрудниками садово-паркового хозяйства «Нарвское».
В комитете по благоустройству города отмечают, что сама идея адресована не только птицам, но и жителям и гостям города.
Для пернатых главную роль играет корм, а горожанам будет интересно увидеть необычные объекты на территории сквера. Представители комитета пригласили всех желающих петербуржцев посетить эту зону, рекомендуя прихватить для пернатых немного семян.
Ранее на некоторых городских улицах установили небольшие ели в цветочных вазонах — они стали частью новогоднего оформления города. Таким образом, новые арт-объекты продолжают традицию необычных инициатив, оживляющих городские пространства.