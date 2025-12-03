Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России

Роскомнадзор объявил о блокировке компьютерной игры «Roblox» на территории России, сообщает РБК.
Ведомство пояснило, что данное решение связано с распространением в проекте материалов, содержащих призывы к совершению действий насильственного характера, а также пропаганду экстремизма и тем, связанных с ЛГБТ*.
Согласно сведениям регулятора, в виртуальном пространстве игры были зафиксированы случаи сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, вымогательства фотографий интимного характера, а также склонения к противоправным контактам и насилию.
Кроме того, сообщается, что лица, занимающиеся преступной деятельностью против детей, используют внутренние чаты Roblox для установления связей, которые затем могут быть перенесены за пределы игры.
На протяжении 2025 года представители Роскомнадзора неоднократно обращались к администрации «Roblox» с требованиями по удалению информации, нарушающей российское законодательство. Администрации были направлены уведомления о необходимости ограничить материалы, которые были признаны неприемлемыми.
Ранее стало известно о технических перебоях в работе этого ресурса, используемого преимущественно детьми. Данные об этом распространялись в ряде публикаций и обсуждались пользователями в соцсетях.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.