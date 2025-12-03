Городовой / Город / «Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди

Опубликовано: 3 декабря 2025 19:00
На станции "Путиловская" завершается отделка вестибюля.

В помещении вестибюля станции метро «Путиловская» завершаются отделочные работы. Специалисты приступили к снятию защитной плёнки с настенных панелей, сообщает телеграм-канал «Подземник».

В кассовом зале стену оформили алюминиевыми панелями серого оттенка. Работы по их монтажу полностью завершены. Кроме того, сотрудники заканчивают облицовку колонн и смонтировали потолок из реечных элементов кубической формы.

Оформление интерьера вестибюля выполнено преимущественно в серой палитре, что подчёркивает промышленный характер оформления.

По обе стороны зала установлены крупные витражные окна. Они призваны внести больше естественного света и создать выразительный контраст с нейтральными стенами.

Ранее появилась информация о завершении установки большого декоративного панно на станции. В его композиции заложены мотивы истории Путиловского завода. Панно отличается насыщенными цветами и внушительными размерами.

Автор:
Юлия Аликова
