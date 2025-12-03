Уюту — зелёный свет? В Госдуме предложили отменить штрафы за украшение подъездов

Организация праздничного декора в подъездах может быть расценена как нарушение, в том числе правил пожарной безопасности.

В Государственной думе предложили не наказывать штрафами жителей многоквартирных домов, которые самостоятельно украшают свои подъезды и дворы, если это не создает опасности для людей. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство строительства.

Об инициативе сообщили представители депутатской группы «Новые люди», сообщает «Российская Газета».

Парламентарии напомнили, что в канун зимних праздников многие жильцы самостоятельно стараются создать праздничное настроение. Однако в настоящее время те, кто решает украсить общее пространство без официального согласования, рискуют получить штраф.

Причина — возможность нарушения правил, таких как требования по пожарной безопасности или порядок использования общего имущества.

По словам народных избранников, управляющие компании часто запрещают жильцам украшать помещения, чтобы избежать ответственности и финансовых взысканий.

В результате возникает ситуация, когда поддержка праздничной атмосферы нередко наталкивается на бюрократические препятствия. Вместо содействия организации праздника, действующие нормы затрудняют инициативы граждан.

В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в законодательство, чтобы временная установка праздничных украшений в период новогодних каникул не считалась нарушением и не требовала собрания собственников.

В проекте предлагается предусмотреть, чтобы такое украшение было разрешено при обязательном соблюдении ряда условий. Необходимо использовать только безопасные гирлянды, материалы, не подверженные возгоранию, и не загромождать пути эвакуации.

Таким образом, активная позиция граждан в украшении домов может быть сохранена без риска административного наказания.

