Уюту — зелёный свет? В Госдуме предложили отменить штрафы за украшение подъездов

В Государственной думе предложили не наказывать штрафами жителей многоквартирных домов, которые самостоятельно украшают свои подъезды и дворы, если это не создает опасности для людей. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство строительства.
Об инициативе сообщили представители депутатской группы «Новые люди», сообщает «Российская Газета».
Парламентарии напомнили, что в канун зимних праздников многие жильцы самостоятельно стараются создать праздничное настроение. Однако в настоящее время те, кто решает украсить общее пространство без официального согласования, рискуют получить штраф.
Причина — возможность нарушения правил, таких как требования по пожарной безопасности или порядок использования общего имущества.
По словам народных избранников, управляющие компании часто запрещают жильцам украшать помещения, чтобы избежать ответственности и финансовых взысканий.
В результате возникает ситуация, когда поддержка праздничной атмосферы нередко наталкивается на бюрократические препятствия. Вместо содействия организации праздника, действующие нормы затрудняют инициативы граждан.
В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в законодательство, чтобы временная установка праздничных украшений в период новогодних каникул не считалась нарушением и не требовала собрания собственников.
В проекте предлагается предусмотреть, чтобы такое украшение было разрешено при обязательном соблюдении ряда условий. Необходимо использовать только безопасные гирлянды, материалы, не подверженные возгоранию, и не загромождать пути эвакуации.
Таким образом, активная позиция граждан в украшении домов может быть сохранена без риска административного наказания.
