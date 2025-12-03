Осенняя зима: в Петербурге тепло, и температура упорно держится выше нормы

В Северной столице сохраняется облачная погода, но осадков в виде снега и дождя не ожидаются. Существенного понижения температуры также не прогнозируется — показатели останутся выше привычного для этого времени года уровня.
Такой прогноз дал Михаил Леус, ведущий метеоспециалист центра погоды "Фобос".
Температура воздуха в Петербурге составит от +2 до +4°, по области — от 0 до +4°. Юго-западный ветер сохранит скорость 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление изменений практически не претерпит и достигнет 768 миллиметров ртутного столба, что превышает стандартные значения.
В течение четверга дневные температуры сохранятся в пределах +1…+3°. Ожидаются кратковременные осадки — местами вероятен дождь и мокрый снег. Петербург, таким образом, встречает зимний период с плюсовыми температурами и слякотной погодой.