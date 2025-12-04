Городовой / Город / Разведут, но не в этом сезоне: пролёты Большого Смоленского моста заработают к следующему сезону
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров Учеба
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей Учеба
Прагматика Петра I: кирхи и костёлы в Петербурге как условие для жизни иностранных специалистов Учеба
Первый научный центр России: зачем Петру I понадобилась Кунсткамера Учеба
Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Разведут, но не в этом сезоне: пролёты Большого Смоленского моста заработают к следующему сезону

Опубликовано: 4 декабря 2025 01:00
Разведут, но не в этом сезоне: пролёты Большого Смоленского моста заработают к следующему сезону
Разведут, но не в этом сезоне: пролёты Большого Смоленского моста заработают к следующему сезону
Городовой ру

В 2026 году планируется начало работ по возведению второго разводного моста.

Два крыла Большого Смоленского моста уже собраны. Разводные секции должны начать действовать до нового навигационного периода. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Он выразил благодарность инженерам и рабочим, отметив своевременность реализации этапов. Он объявил, что в 2026 году планируется приступить к строительству второго разводного моста.

Также Беглов подчеркнул, что город последовательно выполняет президентские поручения по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы на Большом Смоленском мосту ведутся заметно быстрее запланированного срока. Его планируется запустить для рабочей эксплуатации в 2027 году, а завершить все работы на объекте — в 2028-м, опередив изначальные сроки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью