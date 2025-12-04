Разведут, но не в этом сезоне: пролёты Большого Смоленского моста заработают к следующему сезону

Два крыла Большого Смоленского моста уже собраны. Разводные секции должны начать действовать до нового навигационного периода. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.
Он выразил благодарность инженерам и рабочим, отметив своевременность реализации этапов. Он объявил, что в 2026 году планируется приступить к строительству второго разводного моста.
Также Беглов подчеркнул, что город последовательно выполняет президентские поручения по развитию транспортной инфраструктуры.
Работы на Большом Смоленском мосту ведутся заметно быстрее запланированного срока. Его планируется запустить для рабочей эксплуатации в 2027 году, а завершить все работы на объекте — в 2028-м, опередив изначальные сроки.