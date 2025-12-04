Потолок подчинился закону: на «Чернышевской» ремонт доделали лишь по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры была проведена реставрация потолка в вестибюле станции метро «Чернышевская». Об этом представители ведомства сообщили в официальном заявлении.
Главная причина вмешательства — претензии к качеству недавнего капитального ремонта, который завершился всего год назад.
Жители города открыто возмущались состоянием отделки: многие обратили внимание на участки без штукатурки, выступающие металлические элементы, а также многочисленные пятна и следы ремонта на поверхности потолка.
Проверка показала, что во время работ на станции была нарушена технология — строительная смесь и покрытие основы оказались подготовлены ненадлежащим образом.
В результате возникало частичное отклеивание штукатурки и трещины. Прокуратура подтвердила наличие нарушений и потребовала провести повторный ремонт.
Ранее в СМИ сообщалось о завершении внутренних отделочных работ на станции метро «Путиловская».