Потолок подчинился закону: на «Чернышевской» ремонт доделали лишь по требованию прокуратуры
Потолок подчинился закону: на «Чернышевской» ремонт доделали лишь по требованию прокуратуры

Опубликовано: 4 декабря 2025 01:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Правоохранительные органы установили причину неудовлетворительного состояния потолка на станции.

По требованию прокуратуры была проведена реставрация потолка в вестибюле станции метро «Чернышевская». Об этом представители ведомства сообщили в официальном заявлении.

Главная причина вмешательства — претензии к качеству недавнего капитального ремонта, который завершился всего год назад.

Жители города открыто возмущались состоянием отделки: многие обратили внимание на участки без штукатурки, выступающие металлические элементы, а также многочисленные пятна и следы ремонта на поверхности потолка.

Проверка показала, что во время работ на станции была нарушена технология — строительная смесь и покрытие основы оказались подготовлены ненадлежащим образом.

В результате возникало частичное отклеивание штукатурки и трещины. Прокуратура подтвердила наличие нарушений и потребовала провести повторный ремонт.

Ранее в СМИ сообщалось о завершении внутренних отделочных работ на станции метро «Путиловская».

Автор:
Юлия Аликова
