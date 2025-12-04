Там, где начинался флот, появится его сердце: Путин приказал возвести в Петербурге Национальный центр судостроения

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в Санкт-Петербурге будет создан Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова, сообщает Газета.ру.
Новый научный центр получит задачи формирования современной технологической базы и содействия развитию российских высокотехнологичных производств в области судостроения.
Реализация этого проекта должна повысить эффективность управления научными работами и разработкой морской техники.
В тексте указа говорится о преобразовании существующего федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр» в федеральное государственное бюджетное учреждение.
Данная мера предусматривает обновление структуры и повышение результативности исследовательской деятельности. Ожидается, что учреждение станет важным участником реализации инновационного цикла в отрасли.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча по вопросам образования в отрасли, которую провёл помощник президента Николай Патрушев.