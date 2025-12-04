Городовой / Город / Не прошло и года: станцию «Горный институт» отремонтировали и открыли для пассажиров
Не прошло и года: станцию «Горный институт» отремонтировали и открыли для пассажиров

Опубликовано: 4 декабря 2025 04:00
Не прошло и года: станцию «Горный институт» отремонтировали и открыли для пассажиров
Не прошло и года: станцию «Горный институт» отремонтировали и открыли для пассажиров
Городовой ру

На станции метро "Горный институт" вышел из строя эскалатор.

Пассажирам Санкт-Петербурга стало известно о временных трудностях на недавно открытой станции «Горный институт». 3 декабря, станция обслуживала только выход пассажиров: на вход попасть нельзя из-за ремонта одного из эскалаторов.

В метро Петербурга уточнили, что восстановительные работы займут сутки, и уже в четверг, 4 декабря, вестибюль вновь начнет работать в обычном режиме.

Однако эскалатор на станции был восстановлен раньше и теперь функционирует в обычном режиме. Работы по устранению неисправности завершили 3 декабря.

Сотрудники подземки максимально быстро устранили поломку, чтобы не создавать серьёзных затруднений для пассажиров.

Недавно сообщалось о ремонте на станции «Балтийская»: работы там займут более восьми недель.

Автор:
Юлия Аликова
Город
