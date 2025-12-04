К новогоднему столу: россиянам назвали самую дешёвую красную рыбу

По данным, собранным аналитиками, самой доступной по стоимости красной рыбой к новогоднему празднику признана форель — 969 рублей за килограмм. Такая цена оказалась самой низкой по сравнению с другими разновидностями, сообщают РИА Новости.
Оценка была проведена незадолго до главного зимнего праздника.
Средняя цена килограмма горбуши составила 1 429 рублей, а лосось можно приобрести за 2 213 рублей за килограмм. Таким образом, форель оказалась самой недорогой среди популярных видов красной рыбы.
Среди других рыб самой бюджетной стала сельдь: за килограмм этой продукции просят 593 рубля. Минтай продаётся по 674 рубля за тот же объём, а скумбрия стоит ближе к форели — 897 рублей за килограмм.
Самыми дорогими оказались сибас и камбала: первый вид стоит приблизительно 1 600 рублей, в то время как камбала превысила отметку в 3 000 рублей за килограмм.
Накануне праздников отмечается также рост цен на другие продукты. Ранее стало известно, что в течение последних двенадцати месяцев стоимость российского шампанского возросла на 10 процентов.