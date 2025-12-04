Городовой / Город / К новогоднему столу: россиянам назвали самую дешёвую красную рыбу
К новогоднему столу: россиянам назвали самую дешёвую красную рыбу

Опубликовано: 4 декабря 2025 08:30
Самая высокая стоимость среди представленного ассортимента рыбы зафиксирована у камбалы — более 3 тысяч рублей за килограмм.

По данным, собранным аналитиками, самой доступной по стоимости красной рыбой к новогоднему празднику признана форель — 969 рублей за килограмм. Такая цена оказалась самой низкой по сравнению с другими разновидностями, сообщают РИА Новости.

Оценка была проведена незадолго до главного зимнего праздника.

Средняя цена килограмма горбуши составила 1 429 рублей, а лосось можно приобрести за 2 213 рублей за килограмм. Таким образом, форель оказалась самой недорогой среди популярных видов красной рыбы.

Среди других рыб самой бюджетной стала сельдь: за килограмм этой продукции просят 593 рубля. Минтай продаётся по 674 рубля за тот же объём, а скумбрия стоит ближе к форели — 897 рублей за килограмм.

Самыми дорогими оказались сибас и камбала: первый вид стоит приблизительно 1 600 рублей, в то время как камбала превысила отметку в 3 000 рублей за килограмм.

Накануне праздников отмечается также рост цен на другие продукты. Ранее стало известно, что в течение последних двенадцати месяцев стоимость российского шампанского возросла на 10 процентов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
