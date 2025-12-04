«Суд крови» и мертвые головы: как искали Янтарную комнату и расплачивались

Пропажа Янтарной комнаты в годы Второй мировой войны — одна из самых захватывающих и одновременно зловещих загадок XX века.

Она не найдена до сих пор, но ещё более интригующим является факт: те, кто оказывался близок к раскрытию тайны, нередко сталкивались с трагической судьбой. Самоубийства, аварии, внезапные смерти — словно невидимая сила стремится уберечь “солнечную” комнату от посторонних глаз.

Первый хранитель: Альфред Роде и его смертельный янтарь

В середине октября 1941 года, всего за 36 часов, семь немецких солдат демонтировали Янтарную комнату в Царском Селе. Упакованную в ящики, её отправили в Кёнигсберг, где её ждал Альфред Роде — человек, чья страсть к янтарю граничила с фанатизмом.

Роде уже собрал в Кёнигсбергском замке первоначальную версию Янтарного кабинета, и даже отказ передать ценность фюреру не поколебал его решимости.

Янтарная комната стала для него буквально дороже жизни. Во время бомбардировок он проводил ночи в подвале рядом с ней. Когда советские войска приближались к Кёнигсбергу, Роде отказался эвакуироваться.

Этот “фанатик янтаря”, как его называли, точно знал, где находится комната.

Профессор Брюсов и “команда-ураган”

Сразу после победы в Кёнигсберг была отправлена специальная комиссия по поиску ценностей, которую возглавил Александр Яковлевич Брюсов — профессор археологии, никогда прежде не видевший Янтарную комнату.

Ему в помощь были назначены два немца: пожилой искусствовед, которого Брюсов охарактеризовал как “алкоголика”, “внушающего недоверие” и “нередко лгущего”, и некий Фейерабенд — “пройдоха, враль, но полезный человек”.

Алкоголиком оказался сам Альфред Роде. Он указал Брюсову на обгоревшие стены замка, на обгоревшую комнату с остатками янтарных панелей, заявив, что комната погибла в огне. Брюсов поверил и доложил в Москву.

Однако вскоре он и его помощники стали свидетелями того, как Роде сжигает свой архив, включая документы по Янтарной комнате. Брюсов попытался задержать его, отведя в военную комендатуру.

Однако в комендатуре Роде выслушали, а на следующий день… просто отпустили. Вскоре после этого он и его жена внезапно скончались от кровавой дизентерии, хотя соседи утверждали, что за два дня до этого они были совершенно здоровы.

И что ещё более странно — вскрытая могила супругов Роде оказалась пуста.

От бункеров Коха до мотоциклетной ловушки

Несмотря на заверения Роде, следующая комиссия под руководством Анатолия Кучумова установила: комната не могла погибнуть в огне, а значит, она где-то спрятана.

В 1944 году гаулейтер Восточной Пруссии Эрих Кох издал директиву о строительстве бункеров и тайников для награбленных сокровищ, причём строителей после окончания работ уничтожали.

Предположительно, один из таких тайников был устроен на территории поместья Коха. Комендантом имения после войны стал майор Иван Курицын. Он начал раскопки, даже спустил искусственное озеро в имении.

Но однажды вечером, возвращаясь на мотоцикле, Курицын не заметил натянутую между деревьями проволоку, которая срезала ему голову. А кухарка Коха была найдена задушенной. Похоже, Курицын слишком близко подобрался к какой-то тайне.

Георг Штайн: 20 лет, долги и восемь ножевых ранений

Один из самых известных исследователей, пытавшихся найти Янтарную комнату, — Георг Штайн. Ещё в годы войны он участвовал в сокрытии ящиков с янтарём.

В 1967 году, попав в больницу после автокатастрофы, он случайно увидел статью о поисках комнаты и решил во что бы то ни стало найти её.

Штайн вышел на заокеанский след, но почувствовал, что “влез куда-то не туда, что тайна эта может быть смертельно опасной”. Он потратил на поиски 20 лет и все свои деньги, заложил дом. Его жена, не выдержав сложившейся ситуации, покончила с собой.

Самого Штайна предупреждали, угрожали расправой, были покушения, выданные за попытки самоубийства. Его пытались упрятать в психушку.

Когда он собирался сообщить совладелице газеты “Die Zeit” о раскрытии тайны века, его труп нашли в лесу под Мюнхеном с восемью ножевыми ранениями.

Друзья и сын Штайна уверяли, что он изучал древние способы ритуальных самоубийств.

Параллельно со Штайном поисками занимался полковник “Штази” Пауль Энке, который даже передавал Штайнну информацию под видом историка.

Энке внезапно умер через три недели после гибели Штайна — воспаление поджелудочной железы, хотя он был абсолютно здоров.

Не только комната, но и цепочка смертей

История касается не только Янтарной комнаты. Оберштурмбанфюрер СС Густав Вист, по утверждению его сына, руководил эвакуацией ценностей. Колонна грузовиков с сокровищами выехала из Кёнигсберга, и один из ящиков с янтарём разбился.

Груз был отправлен в Тюрингию, а затем тайно вывезен в соляную шахту Граслебен. Сам Густав Вист после войны несколько раз переезжал, явно заметая следы, и в 1947 году внезапно умер.

Его сын утверждал, что знает, где искать Янтарную комнату в Калининграде. По его словам, часть комнаты была отправлена в Тюрингию, а часть осталась в Кёнигсберге.

Полковник Энке и Штайн искали ту часть, что отправилась в Америку. А основная часть, по мнению исследователя Александра Мосякина, осталась в замке или в некоем бункере, местонахождение которого было известно Роде.

“Как вариант, в комендатуре Роде хорошенько и с успехом допросили, а дальше он был уже не нужен, поэтому он «умер»… Как и многие другие.”

Летом 1945 года был убит сторож Кёнигсбергского замка, который согласился показать комнату на следующий день, но не успел. Сколько было историй с отравившимися газом в подземных хранилищах “любителей” тайны!

В 1992 году в автокатастрофе на МКАДе погиб заместитель начальника ГРУ Юрий Гусев. В беседе с журналистом Сергеем Турченко он произнёс фразу: