Седой кот-«домовёнок» взорвал соцсети: к концу года многие в нём узнали себя

В Канаде живёт пушистый кот по кличке Ачум, который страдает редким наследственным заболеванием — гипертрихозом, вызывающим необычно обильный рост шерсти.

Благодаря необычной внешности, напоминающей сразу несколько персонажей — от Гринча до домовёнка Кузи — Ачум стал настоящей звездой в социальных сетях, вызвав оживлённое обсуждение пользователей по всему миру.

Жительница Квебека Натали Коте приютила котёнка, даже не подозревая о его редкой генетической особенности — тяжёлой форме гипертрихоза, также известной как синдром Амбраса.

Данный недуг передался Ачуму от отца и проявляется не только в стремительном росте шерсти, но и в изменении формы когтей, которые значительно утолщаются и становятся болезненными для животного.

Для облегчения жизни питомца хозяйке пришлось избавиться от когтей, поскольку их деформация мешала коту передвигаться.

Помимо этого, заболевание отразилось на зубах: они остались маленькими и хрупкими, из-за чего раз в несколько лет требуется укрепление эмали для дополнительной защиты. К четырём годам рост шерсти замедлился, и состояние Ачума достигло стабильного уровня.

Хозяева ежедневно уделяют много времени уходу за необычным котом. Натали вынуждена вычёсывать шерсть несколько раз в день, чтобы облегчить питомцу уход за собой.

При всём этом, как отмечает хозяйка, внутренние органы и общее самочувствие Ачума не вызывают опасений.

В сети фотографии кота вызывают разнообразные эмоции — от восхищения до удивления. Пользователи сравнивают Ачума то с волшебными существами из сказок, то с героями кинофильмов, а иногда и с игрушками из детства.

Огромное количество откликов приходит и от тех, кто узнаёт в образе Ачума отражение повседневных трудностей современного человека. Люди шутят о том, как выглядят по утрам или к концу года:

— Я так каждое утро выгляжу!

— Если бы понедельник стал котом...

— К концу года выглядим все мы!

Кличку Atchoum кот получил неслучайно: на французском языке это слово имитирует чихание, как «апчхи».

Несмотря на нестандартную внешность и хроническое заболевание, Ачум проявляет хороший аппетит и ведёт активный образ жизни.