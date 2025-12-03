Городовой / Город / За ямы ответит Будников: в Ленобласт новый дорожный начальник
За ямы ответит Будников: в Ленобласт новый дорожный начальник

Опубликовано: 3 декабря 2025 14:24
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

В Ленинградской области назначен новый руководитель Комитета по культуре и туризму.

В администрации Ленинградской области произошли кадровые изменения. Глава региона Александр Дрозденко утвердил новых руководителей двух ключевых комитетов.

С 5 декабря пост председателя комитета, отвечающего за развитие дорожной инфраструктуры, займет Виталий Будников. До этого эту должность занимал Денис Седов.

В работе комитета, курирующего вопросы культуры и туризма, также произойдут перемены. Ольга Мельникова начнёт исполнять обязанности руководителя с 15 декабря.

Ранее стало известно, что комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области возглавит Вячеслав Плешаков. До назначения он служил в вооружённых силах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
