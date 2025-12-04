Витебский вокзал: как модерн победил классику в битве петербургских проектов

Витебский вокзал заслуженно носит звание самого красивого железнодорожного вокзала России. Его роскошные фасады и притягательная композиция, выполненные в стиле модерн, до сих пор вызывают восхищение — интерьерами пользуются даже для свадебных фотосессий.

Однако трудно поверить, что здание, ставшее иконой стиля, изначально должно было выглядеть совершенно иначе.

Заказчики провели крупный конкурс, на котором было премировано сразу несколько работ, разительно отличающихся от того, что было реализовано в итоге.

От деревянного павильона к каменной основе

История вокзала берёт начало в 1837 году, когда было построено первое, временное деревянное здание для маршрута в Царское Село и Павловск.

Постоянное каменное здание, спроектированное Константином Тоном (автором Московского вокзала), открылось лишь в 1851 году.

Смену облика инициировало Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, выкупившее в 1900 году старую Царскосельскую дорогу. Обществу было поручено строительство новой линии и, в частности, Императорской ветки для Николая II.

Проектирование главного здания поручили старшему архитектору Общества — Евгению Бржозовскому. План здания был утвержден уже 11 апреля 1901 года, а затем стартовал конкурс на разработку фасадов.

Первый этап: критика и высокие ставки

Конкурс на оформление фасадов, объявленный осенью 1900 года, вызвал критику в архитектурном сообществе. Архитектор Котов в журнале «Зодчий» (1901, выпуск #6) высказал недовольство:

“Нельзя предоставлять архитектору только роль портного, одевающего готовое зданием лишенный всякой возможности изменить его сообразно своим идеям”.

Несмотря на это, конкурс привлек массу зодчих: желающих спроектировать самый передовой вокзал России, а также манили рекордные для того времени премии. Жюри представили 24 проекта, шесть из которых были премированы.

Четыре лучших проекта демонстрируют, каким мог стать Витебский вокзал.

Несостоявшиеся шедевры: от Кекушева до Мунца

Проект Льва Кекушева (четвёртое место) был насыщен любимыми приёмами московского родоначальника модерна — волнообразными линиями, округлым карнизом и обилием лепных украшений.

Вероятно, этот проект был признан, как “слишком оригинален и напыщен для Петербурга”.

Проект Александра фон Гогена и Г. Гримма (третье место) предлагал более строгий, классический фасад с чертами ренессанса.

Центральный элемент — лестница с залом — выделялся панорамным окном, портиком и огромным куполом, увенчанным орлом, что напоминало училище барона Штиглица.

Проект Мошинского и Красковского (второе место) отличался эклектичными чертами, но содержал два важных заимствования, попавших в итоговый вариант: панорамное окно и акцент на угловой части здания.

Победу одержал проект Оскара Мунца и С. Беляева (первая премия). В нём удалось скомбинировать лучшие наработки: крупное панорамное окно под куполом со шпилем, скульптурное оформление и высотный акцент на входе для второго и третьего класса.

Жюри высоко оценило работу, но правление Общества решило поручить проектирование своему штатному архитектору — Евгению Бржозовскому.

Триумф асимметрии: Витебский вокзал сегодня

Бржозовский, опираясь на конкурсные работы, особенно на проект Мунца и Беляева, создал совершенно новую концепцию, полностью реализованную в стиле модерн. Основной идеей стала полная асимметрия фасада.

В отличие от конкурсных вариантов, где парадная лестница и часовая башня располагались близко к центру, у Бржозовского эти элементы “разнесены по разным сторонам сооружения”.

Часовая башня здесь — не просто пристройка, она “как бы вырастает из его фасада, продолжая тем самым оформление входной группы”.

Изящные совы, расположившиеся над часами, выступают “стражами часового механизма”, который был критически важен для ориентации пассажиров.

Интерьерами занимался Сима Исаакович Минаш, для которого вокзал стал стартовой точкой в карьере. Он создал интерьеры, которые не уступают фасаду в красоте. Роскошная парадная лестница и залы ожидания поражают воображение.

Дверь из зала ожидания в буфет, по мнению исследователей, — одно из самых красивых оформлений входной группы в петербургской архитектуре.