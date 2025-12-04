Рыбный аншлаг: за девять лет реки и каналы Петербурга приютили ещё 50 тысяч рыб

В Санкт-Петербурге уже десять лет подряд проходят мероприятия по выпуску молоди рыб в городские водоемы.
В этом году очередная подобная акция состоялась в мае, ее организовал городской «Водоканал». Главная цель таких инициатив — поддержание популяции рыб, восстановление природного разнообразия и улучшение состояния водных артерий мегаполиса, сообщает пресс-служба предприятия.
С 2015 года в озера и каналы города выпустили примерно 50 тысяч особей различных рыб. За это время в природную среду отправились 25 тысяч молодых судаков и более 11 тысяч атлантических лососей, кроме них в зарыбление попадали и другие виды.
Выпуск рыб проходит по определённой схеме. Сначала молодых особей отлавливают на заводе, после этого их привозят к месту выпуска.
Затем, под присмотром специалистов Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, рыбу через специальную трубу аккуратно отправляют в водоем.
Очередной, одиннадцатый по счету этап зарыбления намечен на весну 2026 года. Представители «Водоканала» уточняют, что программа будет продолжена с учетом результатов предыдущих лет. Вся работа осуществляется под строгим контролем специалистов.
Ранее стало известно, что в реке Охта произошла массовая гибель рыбы.