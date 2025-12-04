Один платеж — и вы признаёте долг: почему нельзя оплачивать кредит, оформленный мошенниками

Если на имя человека был оформлен кредит без его ведома, не следует начинать платить по обязательствам, возникшим по вине мошенников.
В первую очередь рекомендуется трезво оценить ситуацию и подать заявление в полицию. Об этом рассказал адвокат коллегии «Клишин и партнёры» Владислав Шведченко в интервью RT.
В обращении к сотрудникам правоохранительных органов необходимо подробно описать все обстоятельства получения кредита и момент, когда стало известно о его оформлении.
К заявлению важно приложить любые доказательства: это могут быть снимки экрана, копия договора, аудиозапись телефонного разговора с мошенниками, сообщения и другие материалы. Шведченко отметил:
«Квалификация деяния злоумышленников может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, но большинство действий будут охватываться ст. 159 УК РФ, на которую можно сослаться в заявлении.
Также в заявлении можно ходатайствовать о запросе документов из банка для установления точных обстоятельств, на которые ссылается пострадавший».
Юрист обратил внимание на то, что подать заявление можно и онлайн, воспользовавшись сайтом МВД, однако лично отнести документы в отдел всё же предпочтительнее.
Обычный срок рассмотрения таких сообщений составляет три дня. Через интернет заявление иногда принимают как обычное обращение гражданина, и тогда ответ поступит в течение месяца.
Следующим шагом будет обращение в банк, где был получен кредит, с заявлением о том, что заём оформлен без согласия владельца паспорта.
В банк следует предоставить копию регистрационного талона из полиции (или номер обращения с сайта), а также другие документы, имеющие отношение к делу.
Адвокат рекомендует указывать в таком заявлении, что кредитный договор считается ничтожным, так как пострадавший не подписывал его, а оформление произошло вследствие обмана.
При получении от банка документов о заключённом договоре их стоит как можно быстрее передать сотруднику полиции, который занимается проверкой.
Если сотрудники банка отказывают в предоставлении документов, потребуется обратиться в суд с требованием признать договор недействительным.
К иску нужно приложить все собранные доказательства, копии обращений в полицию и банк, а также другие подтверждающие материалы.
Адвокат подчеркнул:
«Если пострадавший начнёт вносить платежи по кредиту, проценты или штрафы, суд может расценить такие действия как согласие с заключением договора. Лучше отказаться от каких-либо оплат по незаконно оформленному займу».
