Один платеж — и вы признаёте долг: почему нельзя оплачивать кредит, оформленный мошенниками

В случае мошенничества специалисты советуют внимательно оценить свои действия и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Если на имя человека был оформлен кредит без его ведома, не следует начинать платить по обязательствам, возникшим по вине мошенников.

В первую очередь рекомендуется трезво оценить ситуацию и подать заявление в полицию. Об этом рассказал адвокат коллегии «Клишин и партнёры» Владислав Шведченко в интервью RT.

В обращении к сотрудникам правоохранительных органов необходимо подробно описать все обстоятельства получения кредита и момент, когда стало известно о его оформлении.

К заявлению важно приложить любые доказательства: это могут быть снимки экрана, копия договора, аудиозапись телефонного разговора с мошенниками, сообщения и другие материалы. Шведченко отметил:

«Квалификация деяния злоумышленников может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, но большинство действий будут охватываться ст. 159 УК РФ, на которую можно сослаться в заявлении.

Также в заявлении можно ходатайствовать о запросе документов из банка для установления точных обстоятельств, на которые ссылается пострадавший».

Юрист обратил внимание на то, что подать заявление можно и онлайн, воспользовавшись сайтом МВД, однако лично отнести документы в отдел всё же предпочтительнее.

Обычный срок рассмотрения таких сообщений составляет три дня. Через интернет заявление иногда принимают как обычное обращение гражданина, и тогда ответ поступит в течение месяца.

Следующим шагом будет обращение в банк, где был получен кредит, с заявлением о том, что заём оформлен без согласия владельца паспорта.

В банк следует предоставить копию регистрационного талона из полиции (или номер обращения с сайта), а также другие документы, имеющие отношение к делу.

Адвокат рекомендует указывать в таком заявлении, что кредитный договор считается ничтожным, так как пострадавший не подписывал его, а оформление произошло вследствие обмана.

При получении от банка документов о заключённом договоре их стоит как можно быстрее передать сотруднику полиции, который занимается проверкой.

Если сотрудники банка отказывают в предоставлении документов, потребуется обратиться в суд с требованием признать договор недействительным.

К иску нужно приложить все собранные доказательства, копии обращений в полицию и банк, а также другие подтверждающие материалы.

Адвокат подчеркнул:

«Если пострадавший начнёт вносить платежи по кредиту, проценты или штрафы, суд может расценить такие действия как согласие с заключением договора. Лучше отказаться от каких-либо оплат по незаконно оформленному займу».

