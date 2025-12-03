Просрочили налоги? Эксперт раскрыл законную хитрость, чтобы не платить пени

Срок внесения имущественных налогов за 2024 год установлен до 1 декабря 2025 года включительно. Оплата, совершённая в течение этого дня, позволяет избежать просрочки: задолженность появляется только начиная со 2 декабря.

Именно с этого момента, если на едином налоговом счёте не хватает средств, возникает просроченная задолженность и автоматически начинают начисляться пени.

Управляющий партнёр фирмы «Русяев и партнёры» Илья Русяев разъяснил Life.ru механизм образования пеней. Он сообщил:

«Как только образовалась недоимка, начинает работать статья 75 Налогового кодекса: за каждый день просрочки начисляются пени из расчёта 1/300 ставки Центробанка от суммы долга. Это происходит автоматически, без отдельных решений инспектора».

Размер пеней увеличивается ежедневно, что со временем может заметно увеличить сумму долга.

Тем не менее некоторые ситуации позволяют избежать начисления задолженности и после 1 декабря. Чтобы этого добиться, необходимо доказать отсутствие фактической задолженности.

В частности, если деньги были внесены на единый налоговый счёт до истечения установленного срока, но списание задержалось по техническим причинам, просрочки не возникает.

Также возможно избежать пеней, если допущена ошибка при начислении или платеже. К примеру, можно указать неправильные реквизиты, в уведомлении могут оказаться лишние объекты, которые вам не принадлежат, не учесть льготу или использовать устаревшие сведения о кадастровой стоимости.

В таких случаях допускается обратиться через личный кабинет налогоплательщика или в инспекцию для уточнения платежей и перерасчёта.

Когда ошибка подтверждается, перерасчёту подлежат как основная сумма налога, так и начисленные пени. Обнаружив несоответствие, следует сразу подать заявление на пересмотр начислений. Операция проводится в электронном виде либо при личном визите в налоговую инспекцию.

Если же на налоговом счёте отсутствуют средства, а все начисления верные, избежать дополнительных затрат уже не удастся. В такой ситуации важно немедленно погасить задолженность, чтобы прекратить ежедневное увеличение суммы, подчёркивает эксперт.

Чем больше задержка, тем ощутимее становятся финансовые последствия для налогоплательщика.

Важно своевременно реагировать на возможные проблемы, ведь каждый день просрочки увеличивает финансовую нагрузку.