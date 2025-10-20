Городовой / Общество / «Мы не можем больше»: от Олега Шепса отвернулись даже в его окружении
«Мы не можем больше»: от Олега Шепса отвернулись даже в его окружении

Опубликовано: 20 октября 2025 15:30
Братья Шепс
«Мы не можем больше»: от Олега Шепса отвернулись даже в его окружении
Кадр из YouTube-шоу «Есть вопросики»

Раскол фанбазы ясновидящих стал неожиданностью.

После истории с «ошибкой» Олега Шепса в ондом из выпусков «Битвы экстрасенсов» фанатское сообщество братьев трещит по швам. Вчера официальная группа поддержки «Банда Шепс» объявила, что прекращает работу с младшим и полностью переходит на сторону Александра.

«Это наше осознанное решение, объединение будет целиком и полностью посвящено Александру. Мы не можем больше разрываться на два фронта», — говорится в заявлении администраторов.

Пять лет фанаты поддерживали обоих братьев. Но после скандала с «подлогом» и волны критики в сторону Олега часть сообщества решила дистанцироваться.

Причин несколько. Во-первых, усталость от постоянных атак. В последние недели имя младшего Шепса стало синонимом спора — одни считают его жертвой продюсерских игр, другие обвиняют в дискредитации шоу. Вместо поддержки фанатская база от него отвернулась.

Во-вторых, администраторы открыто признаются, что не справились с ведением канала «на два фронта». При этом никто не мешал им набрать новых модераторов — но решение оказалось радикальным: отрезать Олега полностью.

Итог очевиден — фандом разделился. Одни уходят за Александром, другие остаются с Олегом, а часть зрителей просто уходит из сообщества, не желая участвовать в «битве фанатов».

Игорь Мустафин
