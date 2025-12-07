Городовой / Город / Даже чудеса замолкают: признанный лучшим Дедом Морозом России Александр Скавыш ушёл из жизни
Даже чудеса замолкают: признанный лучшим Дедом Морозом России Александр Скавыш ушёл из жизни

Опубликовано: 7 декабря 2025 23:36
На 56-м году жизни скончался известный деятель.

Ушел из жизни Александр Скавыш, которому было 55 лет. Информацию о его смерти разместили представители коллектива «Свободный театр» в своем официальном обращении.

В театре подчеркнули значимость Скавыша для труппы и всей творческой среды, особо отметив:

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля».

Несколько лет назад Александр Скавыш перенес хирургическое вмешательство на сердце. После лечения артист сумел восстановить здоровье и продолжил участие в театральных проектах.

Скавыш выходил на сцену в постановках «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», «Птица Сури» и «Капкан», которые проходили в «Свободном театре». Кроме того, он занимался преподаванием и руководил школьной театральной студией «Антре».

Юлия Аликова
Город
