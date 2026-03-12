Город, в котором в XIX веке заключили мир, а в XX его границы перекроили: как он оказался разделен надвое

История Советска - бывшего Тильзита, города Восточной Пруссии

На северо-востоке Калининградской области, на берегу реки Неман, которая разделяет Россию и Литву, стоит старинный город Советск. История его крайне интересна. Он не просто перешел Советскому Союзу после войны, но и позднее оказался разделен государственной границей.

Тильзит: от средневековой крепости до мировой славы

Первоначальное название Советска — Тильзит. История его началась в XIII веке, когда рыцари Тевтонского ордена основали здесь крепость. Первое письменное упоминание о поселении Тильзе относится к 1276 году. Благодаря удобному расположению на реке Неман, через которую шла торговля деревом и другими товарами, Тильзит процветал на протяжении многих веков.

Legion-media

1807 год стал для Тильзита поистине звёздным часом. Именно здесь 7 июля (25 июня по старому стилю) был подписан знаменитый Тильзитский мир между императором Франции Наполеоном Бонапартом и российским императором Александром I. Даже в Париже есть Тильзитская улица — настолько известным был этот город в мировой истории.

В течение нескольких дней два императора встречались на плоту посередине Немана, обсуждая судьбу Европы. В переговорах также участвовал прусский король Фридрих Вильгельм III с супругой — прекрасной королевой Луизой. В память о ней в 1907 году был построен величественный мост, соединивший берега Немана и ставший главным символом города. Сегодня Мост королевы Луизы не только архитектурная жемчужина, но и пограничный переход между Россией и Литвой.

Legion-media

Как город оказался разделен

До Второй мировой войны Тильзит был немецким городом в составе Восточной Пруссии. В 1945 году он насчитывал около 55 тысяч жителей. После войны, по решению Потсдамской конференции, северная часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу.

В 1946 году Тильзит переименовали в Советск. Но позднее город оказался разделён новыми государственными границами. На противоположном берегу Немана, где раньше были пригороды Тильзита, сегодня находится литовский город Панямуне.

Сегодня Советск — это второй по величине город Калининградской области с населением около 38 тысяч человек. Его главная туристическая привлекательность — в уникальном смешении культур и эпох. Здесь сохранилась немецкая архитектура: вилла Франка, здания в стиле экспрессионизма архитектора Эриха Мендельсона, руины замка Тильзит, старинный Мельничный пруд. В то же время город обрёл новое лицо с советской застройкой.

