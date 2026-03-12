Российский город на стыке 3 стран: 600 лет менял хозяев, как перчатки – где находится и что посмотреть

История и достопримечательности Себежа

Есть на западе России необычный город, который называется Себеж. Он стоит на берегу двух озер, рядом с границами Латвии и Белоруссии. Местные улицы больше напоминают Прибалтику, чем привычную российскую глубинку.

Город у границы

Себеж находится в Псковской области, всего в 30 км от Европы, но специальный пропуск для въезда не нужен (в отличие, например, от Ивангорода в Ленобласти). Город небольшой: здесь живет около 6 тысяч человек.

Однако выглядит Себеж очень ухоженно. На улицах чисто, много зелени, и сразу заметно, что за городом следят.

История на каждом шагу

Себежу больше 600 лет. За это время он много раз переходил от России к Польше и обратно. Здесь жили русские, поляки и евреи. Кстати, в начале прошлого века больше половины жителей города были евреями.

Из-за такой богатой истории в Себеже есть интересные здания. Например, Троицкая церковь. Сначала это был католический костел, построенный поляками. Потом стал православным храмом, потом снова костелом. Сегодня это снова православная церковь, но выглядит она необычно для наших церквей и напоминает старинный европейский собор.

Основные достопримечательности

Символом города является Замковая гора - это живописный полуостров, который напоминает нос корабля. Здесь же находится смотровая площадка и памятник в честь 600-летия Себежа.

Настоящим архитектурным сокровищем считается Троицкая церковь. Это здание в стиле барокко было построено как католический костел в 1649 году, когда город принадлежал полякам.

Позже он несколько раз переосвящался то в православный храм, то обратно в костел. В советское время церковь была закрыта, а уже в наши дни вновь открыла двери для прихожан, но уже как православный храм. Сегодня это один из старейших католических костелов в России, который функционирует как православная церковь.

Еще одна достопримечательность - высокая колокольня Рождественского собора. Она напоминает то ли ратушу, то ли башню старинного замка. Сам собор был разрушен в 30-е годы прошлого века, а на его месте построили школу. Колокольня уцелела и сегодня является визитной карточкой города.

Небесное место

Главное богатство Себежа - это природа. Город стоит на берегу живописного озера, где прямо в центре плавают лебеди. Местные жители и туристы с удовольствием кормят их с рук, сообщает канал "Путешествия по городам и весям".

В парке стоят уютные беседки, есть уличные шахматы и памятник знаменитому актеру Зиновию Гердту, который родился здесь. Гердт говорил про Себеж: «Я из небесного места на земле».

